海皇粥店結業｜遭連月追租涉款千萬　創辦人售豪宅前曾抵押借財仔

海皇粥店周三（7日）晚上突宣布全線結業，事前無知員工之餘，更直接着員工向勞工處求助申請破欠基金追薪。《香港01》發現，海皇財困並非毫無先兆，早於2024年3月已被業主追7個月、逾百萬元租金，同年8月起至今年4月，更每月被不同業主入稟追租，總金額約937萬元。除租金問題外，海皇亦曾因服務費及合約糾紛，遭人入稟追討。

海皇的創辦人是身兼多項公職的太平紳士蕭楚基，及香港餐務管理協會榮譽會長蔡汪浩。蔡汪浩2023年曾抵押九肚山皓朗山莊豪宅，二按後再向財務公司借取120萬元，並於2025年出售該物業，帳面獲利1100萬元。



海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局在5月7日晚上突然公布終止全部業務。（歐陽德浩攝）

財困早有先兆 去年起被連環入稟追租

開業33年的海皇粥店突宣布結業，約百名員工頓失收入。不過，《香港01》發現，經營海皇的「海皇國際有限公司」近年連環被不同業主入稟追租。

早於2024年3月，海皇國際已被業主華懋的數間子公司入稟，追討粉領名都店7個月欠租及3個月差餉，合共超過112萬元。2024年8月至2025年4月，海皇國際每月都被不同業主入稟追租，合共13宗入稟。

2024年及2025年，海皇國際合共被追租約937萬元。

海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局在5月7日晚上突然公布終止全部業務。（歐陽德浩攝）

一年內被追討金額近千萬

多宗官司中，2025年一月海皇沙田好運中心店的個案金額最高，被業主追討9個月、近170萬元欠租。該月加上粉領名都店被追的8個月欠租及6個月差餉，以及觀塘秀茂坪店的一個月欠租，海皇合共被追討315萬元。

沙田好運中心店早前已結業，今年4月，有拍賣行公告指承區域法院命令，公開拍賣該分店內的扣押貨品，涉及粥品店設備及傢俱，命令疑與欠租官司有關。

翻查過往紀錄，海皇國際只有在2020年至2022年疫情期間，因欠租問題被業主連環入稟，2019年反修例運動期間都沒有同類情況出現。

除租金問題外，海皇國際於2025年2月亦被入稟追討服務費，公司及董事蕭楚基於2023年，亦涉合約糾紛，被入稟追討1750萬元。

海皇粥店創辦人之一是有「粥王」之稱的潮商、太平紳士蕭楚基。（資料圖片/梁鵬威攝）

創辦人「粥王」蕭楚基為太平紳士

海皇粥店由有「粥王」之稱的潮商、太平紳士蕭楚基，及香港餐務管理協會榮譽會長蔡汪浩成立。海皇國際現仍由兩位創辦人，及「海皇餐飲集團有限公司」（Ocean Empire Holding Limited）出任董事，公司股東是英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司「Ocean Empire Global (BVI) Limited」。海皇國際於今年1月曾將公司戶口的應收帳款抵押予銀行。

創辦人之一的蕭楚基身兼多項公職，是撲滅罪行委員會委員、懲教署投訴上訴委員會非官方成員、中電九龍城區客戶諮詢委員會主席，及綠色環保互動委員會有限公司顧問，他同時出任香港話劇團主席。蕭楚基亦是香港太平紳士協會第二副會長。

海皇粥店創辦人蔡汪浩，2023年曾抵押九肚山皓朗山莊洋房，一按及二按之外，再向財務公司借取120萬元。（中大校友會網頁截圖）

創辦人蔡汪浩售豪宅前曾抵押借財仔

另一創辦人蔡汪浩70年代畢業於中大物理系，2025年3月以4800萬元沽出九肚山皓朗山莊洋房，帳面賺1100萬元。根據資料，蔡汪浩於2023年曾抵押該豪宅，於一按及二按之外，再向財務公司借取120萬元。

海皇粥店於1992年開業，高峰時期曾有超過30間分店，2024年曾於灣仔分店推出「$10放題」，任食瑤柱白粥、四款油器和飲豆漿，掀起討論。不過，海皇自2024年8月起，有5間分店接連結業。

2025年5月7日晚上，海皇粥店向全體員工發信，指基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定全線結業，即日起員工的終止僱傭合約，公司將自願清盤。信中指出，員工可就未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等提出索償，向勞工處求助申請破欠基金追薪。

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勞工處收80名僱員求助 涉款逾800萬元

多名海皇員工陸續到勞工求助，有人指公司去年中起拖糧。勞工處8日（周四）指，收到逾80名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元。積金局表示，截至周四，海皇國際未為約130名員工繳交2024年12月的附加費及2025年1月至3月的強積金供款與附加費，涉及金額約57萬元。局方已啟動程序入稟區域法院向海皇提出民事申索，為受影響員工追討有關欠款及附加費。

積金局指，早前主動介入及調查，自2024年8月至今已成功為約200名海皇員工追回約130萬的強積金供款及附加費。