海皇粥店結業死因｜黃家和：對年輕人吸引力不大　傳統餐廳陷兩難

開業33年的海皇粥店昨日（7日）突宣佈全線結業。香港餐飲聯業協會會長黃家和向《香港01》表示，餐飲業大環境在疫情後從沒好轉，而粥店等傳統餐廳對年輕人吸引力不大，經營將更困難。



黃家和認爲，傳統餐廳要扭轉局勢需要引入新概念，如改變裝修、以社交媒體宣傳等；但改動需投資，所以目前陷入兩難。



海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業，5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（劉定安攝）

海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業，5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（劉定安攝）

黃家和：本地食肆受內外夾擊 有的差過疫情時

黃家和指，餐飲業大環境在疫情後從沒好轉，主要原因除了租金貴和港人北上消費外，內地旅客亦未恢復疫情前的水平，而內地遊客的消費力人均亦下跌20%。另外，本地餐廳還要面對內地品牌競爭，而內地品牌大多財雄勢大，可以先打好基礎再討論利潤。

他指現時本地的餐飲業從業員，已由疫情前的28萬人，下降至現時的20萬人。他表示，有些本地餐廳的情況比疫情時更差。

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，被拖欠工資譴遣散費等的員工，在5月8日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助。(黃浩謙攝）

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，被拖欠工資譴遣散費等的員工，在5月8日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助，當中有人帶了紀念海皇粥店30周年的環保袋。(黃浩謙攝）

海皇粥店5月7日下午通知員工即時全線結業，被拖欠工資譴遣散費等的員工，在5月8日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助。飲食業職工總會會務主任招冠聰亦到場，他料有約百名員工被拖欠薪金。(黃浩謙攝）

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中式餐館面對最大經營困難

政府統計處昨日發表今年第一季的食肆收益及購貨額臨時數字，總收益價值按年錄得最高跌幅為中式餐館，按年減4.9%，反映了中式餐館現時在所有食肆類別中，面對最大經營困難。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／廖雁雄攝）

黃家和：傳統餐廳要引入新概念 惟改動便需投資

如今連33年老字號海皇粥店也結業，黃家和指出，賣粥對年輕人吸引力不大。他表示，海皇粥店結業前已有新策略，如去年推出「10元放題」及售賣即食湯包等，但也難逃結業厄運。

他認爲傳統餐廳要扭轉局勢，需要引入新概念，如改變裝修、以社交媒體宣傳等；但傳統餐廳普遍較保守。他指改動便需投資，但現在很多餐廳正面臨財政問題，所以陷入兩難。