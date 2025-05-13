中東機遇｜陳浩濂率代表團訪杜拜　討論綠色金融科技界發展

行政長官李家超率領代表團出訪中東之際，財經事務及庫務局副局長陳浩濂率領30多人的金融科技和投資公司、連同投資推廣署和數碼港組成代表團前往阿聯酋杜拜，出席當地年度金融科技盛事——杜拜金融科技峰會（Dubai FinTech Summit）。



財經事務及庫務局副局長陳浩濂率領30多人代表團前往阿聯酋杜拜，出席當地年度金融科技盛事。（財經事務及庫務局Facebook圖片）

隨團資產管理公司與阿聯酋數字銀行簽署合作備忘錄

財庫局表示，是次出訪是延續陳浩濂於2023年代表該局與杜拜經濟和旅遊部簽署的諒解備忘錄，標誌香港與杜拜在金融科技生態系統發展上的合作邁進新階段。自諒解備忘錄簽署以來，兩地在金融科技領域的交流愈見頻繁，並已帶來實質成果，促成多間香港企業與杜拜方面展開潛力可觀的合作計劃，包括今次其中一間隨團的持牌資產管理公司於此行與阿聯酋一數字銀行簽署合作備忘錄，在中東市場推動實物資產代幣化基金產品。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂與泰國證券交易所總裁 Asadej Kongsiri 就「綠色金融科技如何推動可持續未來」進行深入討論。（財經事務及庫務局Facebook圖片）

在峰會的爐邊對話環節中，陳浩濂與泰國證券交易所總裁 Asadej Kongsiri 就「綠色金融科技如何推動可持續未來」進行深入討論。他指出，香港一直積極擁抱創新科技，並視金融科技為推動綠色與可持續金融的重要催化劑；香港的資本市場提供多元化的綠色和可持續投資產品。截至今年4月底，已就逾560項在香港發行的綠色和可持續債務工具批出資助，相關債務發行總額超過1.2萬億港元。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂接受中東當地傳媒及世界金融科技傳媒的訪問。（財經事務及庫務局Facebook圖片）

在峰會期間，陳副局長亦接受中東當地傳媒及世界金融科技傳媒的訪問，闡述香港金融科技的最新發展，及香港作為亞洲領先國際金融中心與中東的龐大合作空間。他表示是次峰會不但讓香港有機會分享香港在政策、監管及市場推動方面的進展，也讓香港能夠向中東地區充滿活力的金融科技創新取經。他相信透過更緊密的跨境對話與合作，有助發掘更多解決方案，推動全球金融市場邁向更可持續的未來。

在峰會會場內陳副局長亦走訪多家當地金融科技企業的攤位，深入了解杜拜在金融科技不同方面的最新進展，財庫局表示，不少當地金融科技公司均表示有興趣到香港尋找商機，包括跨境支付、人工智能和合規科技等。他也與一家中東銀行的首席執行官和一家中東金融控股公司的首席合規官見面，深入討論其正考慮在港擴充業務的計劃。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂率領30多人代表團前往阿聯酋杜拜，出席當地年度金融科技盛事。（財經事務及庫務局Facebook圖片）

陳副局長此行亦分別與杜拜國際金融中心管理局首席執行官Arif Amiri和杜拜經濟和旅遊部行政總裁Hadi Badri會面，就兩地金融發展的最新形勢交換意見，並探討未來進一步加強合作，以及討論杜拜組織代表團出席今年11月香港金融科技周的安排和預期效果。