阿聯酋第二大主權基金在華十年投資1230億　領中東資本加速進場

總部設於阿布扎比的阿聯酋第二大主權基金——穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）近日公布2024年全年業績，顯示其資產管理規模在2024年底達到1.2萬億迪拉姆，約合2.4萬億人民幣，年增幅達9.1%。



內媒《環球網》報道，今年是穆巴達拉進入中國市場的第10個年頭，根據官方數據，過去十年穆巴達拉已在中國完成超過100個投資項目，累計投資金額接近170億美元，約合1230億人民幣，投資領域涵蓋消費、醫療健康、工業與企業服務等。

報道介紹，穆巴達拉在華布局頗具規模，曾參與萬達商業管理集團、京東健康、泰邦生物集團等知名項目。2024年9月，穆巴達拉完成對大連新達盟商業管理有限公司60%控股權的收購，這一筆交易亦是穆巴達拉迄今在中國最大一宗直接投資。

2024年9月12日，中國國務院總理李強在阿布扎比會見阿聯酋總統、阿布扎比酋長阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。（新華社）

另一方面，阿聯酋與中國的資金與政策互動日益頻繁。今年5月7日，中國貿促會會長任鴻斌在北京會見了阿布扎比投資局管理委員會主席馬吉德一行。雙方就深化金融投資合作、優化外資企業在華營商環境，以及推動產業鏈供應鏈協同創新發展等議題進行了深入交流。

報道指出，除穆巴達拉外，阿布扎比投資局與沙特公共投資基金等中東主權資本，近年亦持續加大在中國市場的布局，反映出中東資金對中國長期經濟發展前景的信心。