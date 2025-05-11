母親節｜花墟人頭湧湧　男士買花贈太太女兒及家傭　稱最重要開心

今（11日）是母親節，不少市民都會選擇購買花束予媽媽及老婆，向她們表達心意。現場所見，早上約10時30分，旺角花墟人頭湧湧，擠滿了來選購花束的市民。有市民趁着節日，到花墟購買了大、中及細三束鮮花，分別送給老婆、女兒及家傭姐姐，笑言「三個都有份，仲多過情人節」；亦有孝順女來到購買花束與婆婆及媽媽，感謝她們多年來的照顧，「好多謝佢哋煮嘅飯」，希望她們「開開心心、身體健康、平平安安」。



今（11日）是母親節，不少市民前來旺角花墟買花。(周令知攝)

每年母親節送花給太太 周先生稱全日花費「計唔到㗎啦」

市民周先生今早約9時30分前來花墟，購買了大、中及細三束鮮花，分別送給太太、女兒及在其家工作約一年的家傭姐姐。他笑言「三個都有份，仲多過情人節」。他說，買給老婆的花束內有繡球花及玫瑰花，「老婆鍾意紫色，所以揀紫色」。被問及花束價錢，他則說是秘密，「唔好畀老婆知」。

周先生稱，自4歲的女兒出生後，每年母親節都會買花送給太太，今年有較多空餘時間，故特意來到花墟購買。他打算買花回家後，再與家人出外飲茶食飯，笑言全日預算「計唔到㗎啦」，最重要是開心。

媽咪照顧屋企好辛苦，希望佢日日都好似母親節咁開心。 周先生

周先生稱，自4歲的女兒出生後，每年母親節都會買花送給老婆。（周令知攝）

周先生續說，「媽咪（老婆）照顧屋企好辛苦，希望佢日日都好似母親節咁開心」。至於想對女兒和家傭姐姐說的話，他說，「女女就聽聽話話、快高長大、開開心心；（家僱）姐姐就雖然嚟咗香港做嘢，但即係小朋友喺外地，咁都希望佢開心啦」。

花墟今日人頭湧湧。（周令知攝）

好多謝佢哋煮嘅飯，因為佢哋煮嘅飯真係好好食。 張小姐

張小姐表示，今年買花給媽媽和婆婆。（周令知攝）

送花給媽媽和婆婆 市民：好多謝佢哋煮嘅飯

前來花墟買花的還有張小姐，她稱每年母親節都會送花給媽媽。她稱，今天打算購買兩束花，一束是買來給媽媽，而另一束則是買給婆婆。她說，買給媽媽的花束仍在選購中，而買給婆婆的花束則包含康乃馨及風信子，花費約$300元，「睇落去好睇，同埋新鮮啲，估婆婆應該鍾意」。

約10時30分仍在選購花束的張小姐笑言，原本打算再早一點來到花墟，選購更新鮮的花束，但卻不小心睡過龍。至於想對婆婆及媽媽說的話，張小姐說，「希望佢哋開開心心、身體健康、平平安安……好多謝佢哋煮嘅飯，因為佢哋煮嘅飯真係好好食，同埋佢哋平時對我哋嘅照顧就真係講唔出口㗎，佢地係好多年都係咁樣照顧我哋啦，即係你係感覺到你屋企人對你嗰種無條件嘅愛，佢哋對我有愛呀嘛，咁我先會去愛返佢哋」。

+ 18

林小姐稱，今年是她首次於母親節到花墟買花給媽媽。（何頴賢攝）

有女兒首次買花獻母親

亦有上班族趁上班前趕到花墟買花給媽媽。林小姐稱，今年是她首次於母親節到花墟買花給媽媽，並計劃以後每年都會這樣做。她稱，今早約9時40分已來到花墟選購花束，皆因要「趕住返工」。她最終花費$280元購買含有牡丹、玫瑰及康乃馨的花束予媽媽，指這些花款是媽媽最愛。

至於想要對媽媽說的話，林小姐祝媽媽母親節快樂，又說「（媽媽）照顧咗我好多，有困難個陣時會幫我……學業呀，工作上面呀，佢聽到都會即刻提供幫助，或者自己抽多啲時間去協助我」。她又計劃，今天下班後與媽媽一同吃飯慶祝母親節。