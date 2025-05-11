母親節｜李家超向特首辦媽媽級同事送康乃馨　感謝為家庭子女奉獻

撰文：文維廣
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今日（5月11日）是母親節，是向媽媽們致敬的特別日子，正率團訪問中東的行政長官李家超，亦提前向自己母親與太太，以及特首辦一眾媽媽級同事送上康乃馨，感謝她們為家庭無私奉獻。

李家超在社交網頁簷前滴水，母愛千丈，今日是母親節，他向天下母親送上溫馨的節日祝福。他提前準備了康乃馨花束送予自己的母親和太太，感謝她們一直以來盡心竭力照顧家庭，送上無限關懷。他亦向特首辦的媽媽同事們送上花園組準備的康乃馨花束，感謝她們每一日努力工作的同時，亦為家庭和子女無私奉獻。

李家超向特首辦媽媽同事們送上康乃聲，提前慶祝母親節。（李家超facebook）

抵達多哈展開訪中東行程　中國駐卡塔爾大使接機

李家超率領的香港商貿代表和內地企業代表，在今日凌晨抵達多哈，正式展開卡塔爾與科威特的訪問行程，卡塔爾外交部禮賓司司長HE Ambassador Ibrahim Yousif Abdullah Fakhro和中國駐卡塔爾國特命全權大使曹小林先生到機場迎接。

李家超抵達多哈，展開卡塔爾與科威特訪問行程。（李家超facebook）
李家超抵達多哈，展開卡塔爾與科威特訪問行程。（李家超facebook）

李家超表示，今次是繼前年成功訪問沙特阿拉伯及阿聯酋後，再次深入開拓中東市場的重要一步，亦是首次由香港工商界和專業界領袖與內地企業代表共同出訪，目的是發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，助力內地企業「走出去」，同時展現內地與香港的企業優勢互補，發揮協同效應，可提供全方位供應鏈服務。

將與卡塔爾科威特答合作備忘錄　推進貿易、航空、科研、法律合作

他又指出，此行也要為港企開拓新機遇，吸引中東資金來港投資，同時推動本地金融、科技、工程等產業與中東對接。香港將與兩國簽署多份合作備忘錄，推進多個合作項目，涵蓋貿易、航空、科研、法律、教育等領域。

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