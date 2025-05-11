母親節｜花店生意按年增約兩成　店員稱市民願在節日花費

今日（11日）是母親節，不少市民來到旺角花墟選購花束送給母親或妻子，為她們慶祝母親節。早上約11時，現場所見，不少花店被前來購物的市民逼爆，店員忙於向顧客介紹花款。



有花店負責人稱，母親節花束訂單數量及今天即場購買花朵的客人均較去年上升一至兩成，形容增幅屬預期之內；亦有花店店員稱，今年母親節花束銷情與去年相若，指「做節啲人都會好肯買」，不認為銷情受到經濟不景氣所影響。



今（11日）是母親節，不少市民來到旺角花墟選購花束。（周令知攝）

今（11日）是母親節，不少市民來到旺角花墟選購花束。（周令知攝）

今（11日）是母親節，不少市民來到旺角花墟選購花束。（周令知攝）

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花店店主：今年花價約為去年七八成

今早約11時，旺角花墟人頭湧湧，不少花店逼爆，店員忙於向顧客介紹花款。

「天天鮮花」負責人賴先生稱，已提前數天透過WhatsApp及朋友圈通知客人店舖優惠，他指今天來到即場購買花束的客人較往年增一至兩成，形容增幅屬預期之內。他說，母親節的花束訂單同樣錄得一至兩成的增幅，又指今年店舖花束的售價為去年價錢的七至八折之間，較去年便宜。

「天天鮮花」負責人賴先生稱，今天來到即場購買花束的客人較往年增一至兩成，形容增幅屬預期之內。（何穎賢攝）

康乃馨買一紮送一紮 料全日賣出2000紮

被問及花的來貨價是否有上升，賴先生說，店舖的總部在昆明，花均是自家生產，故售價不受來貨價影響。他又指，店舖最好賣的花款為康乃馨，此花款有提供買一送一優惠，「康乃馨今日係40蚊，買一紮送一紮」，即花費40元便可獲得兩紮、共24支康乃馨，他續稱有信心今天可售出約二千紮花束。

「芊卉盆栽」店員魏小姐認為，市民願意在節日消費，故不認為店舖銷情受到經濟不景氣所影響。（何穎賢攝）

店員：市民做節都會好肯買 買畀媽咪更加會啦

花店「芊卉盆栽」店員魏小姐稱，今天與昨天來買花的人都多，指今年店舖花束的銷情與去年相若，「我覺得做節啲人都會好肯買，特別買畀媽咪更加會啦」，故不認為店舖銷情受到經濟不景氣所影響。她說，店舖最暢銷的花款為玫瑰花，康乃馨及牡丹等花款銷情亦理想，指客人來到通常會花費數百元購買兩至三紮花束。

「芊卉盆栽」門外放置多束售價約400元的花束，魏小姐稱都是較好賣的款式。她指，今年選擇即場購買花束的客人較預訂的多。她續說，今年花的來貨價較去年稍為上升，但售價則與往年差不多。被問及為何不選擇加價，她解釋要迎合現時市道，期望能做到薄利多銷。