母親節｜旺角酒樓晚市訂枱少去年6成　副經理：母親節史上最差

今日（11日）是母親節，子女除了早上和媽媽飲茶，也有會選擇一同吃晚餐過母親節。作為旺區傳統酒樓的旺角倫敦大酒樓，今晚晚市只有約一半枱有客人，訂枱比去100枱少6成。



倫敦大酒樓負責人形容是30多年前興起慶祝母親節以來最差的一晚。他認為是因為5月太多假期，市民多了機會外遊花費，因此在母親節消費意欲大減。不過午市則不受影響，只比去年跌5%。



5月11日母親節，旺角倫敦大酒樓晚市預訂比去年大跌6成，只有40張枱有預訂。（梁鵬威攝)

5月11日母親節，有市民到旺角倫敦大酒樓晚餐，慶祝母親節。（梁鵬威攝)

5月11日母親節，姚先生（右一）一家到旺角倫敦大酒樓晚餐慶祝母親節，原因之一是其中一位母親喜愛吃該店的龍蝦伊麵。（梁鵬威攝)

酒樓副總經理：5月假期市民多外遊 令母親節消費意欲大減

旺角倫敦大酒樓去年母親節晚市，有近100張訂枱，今年卻只有40張枱，大跌6成。酒樓副總經理蘇萬誠晚上初段表示，本地人不會無預訂來光顧，所以預料不會有街客填滿吉枱。至於枱型方面，他指預訂也是以細枱為主，大概一圍六人，現時已很少有大枱預訂。

不過他表示，市況和預期差不多，因為5月太多假期，市民多了機會外遊，令母親節消費意欲大減，「5月太多假期。勞動節、佛誕，之後又端午節，市民可以自製長假去旅行。」

他表示，已推出吸客措施；即使正值休漁期，海鮮來貨價上升，酒樓仍沒有加價。

5月11日母親節，旺角倫敦大酒樓晚市預訂比去年大跌6成，副總經理蘇萬誠指是30多年來母親節最差一晚。（梁鵬威攝)

5月11日母親節，旺角倫敦大酒樓晚市預訂比去年大跌6成，副總經理蘇萬誠指預訂也是以細枱為主，現時已很少有大枱預訂。（梁鵬威攝)

姚先生一家平時也會去該酒樓吃飯，因為其中一位母親喜愛吃該店的龍蝦伊麵。他們平時同樣有北上消費的習慣，今晚選擇在港慶祝母親節，是因為覺得香港食物有自己的特色，「味道、煮法都唔同嘅。」

5月11日母親節，姚先生一家到旺角倫敦大酒樓晚餐慶祝母親節，他指因為香港食物有自己的特色。（梁鵬威攝)

5月11日母親節，姚先生一家到旺角倫敦大酒樓晚餐慶祝母親節，他指因為香港食物有自己的特色。（梁鵬威攝)

呂家住在旺角附近，所以到了該酒樓慶祝母親節，指這是過時過節首選。他們沒有北上消費的習慣，因為覺得過關很擠逼，加上大時大節還是喜歡留港慶祝。

呂家席上有兩位母親，被問及有甚麼母親節願望，一位說：「天下太平」，另一位則說：「開開心心，最好日日都開開心心。」

呂家席上的兩位母親。（梁鵬威攝）