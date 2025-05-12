聖德肋撒壞冷氣｜主刀供相證手術室有水滴　醫院否認僅稱現霧氣

聖德肋撒醫院主座大樓去年中曾出現冷氣故障，有傳媒引述當日做手術的外科專科醫生廖子良稱，其間有手術室牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴滴到手術床上，更稱有其他醫護人員需於手術室內撐傘。《香港01》亦向廖子良取得當時手術室內滿佈水滴的儀器及濕滑地板相片。



聖德肋撒醫院今早（12日）回覆《香港01》查詢稱，冷氣故障長約45分鐘，共有12宗手術受影響，但通風系統則沒故障。院方表示，報道刊出後已即時再向當時有份做手術、不包括作出投訴的外科專科醫生廖子良在內的醫護人員作查詢，證實部份手術室曾有霧氣，惟否認出現冷凝水滴落、甚至有醫護人員需撐傘的情況。院方解釋，因需確保調查公正，故沒向廖子良醫生查詢。



聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，期間有手術室牆壁表面及地下冒水。（外科專科醫生廖子良提供）

手術燈滴水、手術儀器受潮礙運作

據《明報》報道，事發於去年7月31日晚上約7時，九龍私家醫院聖德肋撒醫院主座大樓發生長約45分鐘的冷氣故障，共有12宗手術受影響。

報道引述當時正在二樓的外科專科醫生廖子良稱，手術室出現冷凝水，導致手術燈滴水，內視鏡鏡頭及連接組件亦疑受潮，手術屏幕曾中斷約5分鐘，其後僅能以黑白畫面顯示，直至近手術完結，畫面才回復正常。

聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，圖為當時手術儀器懸臂，外層佈滿水滴。（外科專科醫生廖子良提供）

今再向當日手術室醫生查詢 重申無冷凝水 惟不包括廖子良情況

報道亦引述該院員工指，手術燈滴水維時約半小時，曾滴到手術床上，需鋪上無菌布，避免病人受滴水影響。廖另指，有手術室滴水情况更嚴重，醫護人員需於手術室內撐傘，手術床亦需移離原本位置。《香港01》亦向廖子良取得當時手術室內滿佈水滴的儀器及濕滑地板相片。

聖德肋撒醫院今早（12日）回覆《香港01》查詢稱，冷氣故障長約45分鐘，共有12宗手術受影響，但通風系統則沒故障。院方表示，報道刊出後已即時再向當時有份做手術、但不包括作出投訴的外科專科醫生廖子良在內的醫護人員作查詢，證實部份手術室曾有霧氣，惟否認出現冷凝水滴落、甚至有醫護人員需撐傘的情況。院方解釋，因需確保調查公正，故沒向廖子良醫生查詢。

院方指出，當時在手術室曾以抽濕機、風筒等用作抽濕，事故後已要求承辦商加密例行檢查。至於為何未有公開交代事件，院方重申因不屬私院須呈報事件。

衛生署：空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件

《香港01》正向衛生署查詢。署方回覆傳媒時稱，調查發現，調控室溫的空調系統當時故障，而作感染控制用途的手術室通風系統運作正常。署方又指，空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件，調查中亦沒發現醫院違反《私營醫療機構條例》及《私家醫院實務守則》。