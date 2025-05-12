新冠病毒｜孔繁毅：高峰期料持續4個月　變異病毒株免疫逃脫力高

近月新冠病毒個案突增，也有出現嚴重兒童感染個案。香港大學臨床醫學院內科學系講座教授孔繁毅表示，本港正處於新冠病毒高峰期，料將持續3至4個月。



孔繁毅指，現時本港流行的變異病毒株以XDV及JN.1後代譜系為主，免疫逃脫力高，增加市民重複感染機會。他呼籲長者、幼童、長期病患等高危人士盡快接種新冠病毒疫苗。



孔繁毅（中）表示本港正處於新冠病毒高峰期，料將持續3至4個月。（新冠公共健康關注組提供）

社區抗體和免疫力有下降趨勢 增加市民重複感染機會

孔繁毅表示，種種數據均反映本港正處於新冠病毒高峰期，嚴重和致命新冠病例不斷湧現。他指，現時本港主流變異病毒株為XDV及JN.1後代譜系，其免疫逃脫力較高，加上社區抗體和免疫力有下降趨勢，增加市民重複感染機會。長幼、長期病患等高危人士如感染病毒，可能導致重症及誘發併發症等，呼籲他們盡快接種疫苗。

孔繁毅預料，今次新冠高峰期將持續3至4個月。由於健康人士感染後的病徵較輕微，相信輕症數字將比上一高峰期多，建議市民透過快測以辨認是否感染新冠。

孔繁毅（中）表示本港正處於新冠病毒高峰期，料將持續3至4個月。（新冠公共健康關注組提供）

專家：85%嚴重和死亡個案為從未接種疫苗或逾期未補針

心臟科專科醫生謝德新亦引述研究表示，年齡是決定新冠病毒風險的最關鍵因素，60歲或以上長者患新冠重症的風險較年輕人高12至20倍，遠高於高血壓和糖尿病等其他因素。他又指，長者感染新冠的整體死亡率達16.8%，當中80至89歲組別更達30%。

呼吸系統科專科醫生曹忠豪亦表示，本港目前85%嚴重和死亡個案為從未接種疫苗，或超過6個月未接種。其中60歲以上嚴重個案佔整體87.1%，死亡個案更佔96.8%，籲長者盡快接種疫苗。

根據衞生防護中心監測數據，上月27日至本月3日期間，本港呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率達11.42%，創一年新高，亦錄得31宗相關死亡個案。