百度．蘿蔔快跑｜自動駕駛車東涌測試路線曝光　途徑映灣園等屋苑

運輸署早前公布更新自動駕駛車輛試行牌照，並擴大百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」在香港的測試區域。運輸及物流局局長陳美寶早前透露，百度計劃6月擴展測試路線至東涌。



百度向離島區議會提交詳細進度報告及東涌測試路段詳情，初期主要集中在東涌外圍道路，途徑多個區內屋苑，包括東堤灣畔、海堤灣畔、映灣園、藍天海岸、富東邨、裕東苑等。初期有3部自動車於凌晨1至5時，以及早上9時至晚上10時測試，百度希望之後逐步增加測試車輛。



「百度計劃將自動車的測試路線擴展至東涌，初期主要集中於外圍道路，將途徑不同區內屋苑。（「蘿蔔快跑」提供）

東涌屋苑映灣園。（資料圖片）

百度現計劃將自動車的測試路線擴展至東涌，新的路線兩條路線以紅色及藍色標示，包括惠東路、文東路及迎禧路等。（離島區區議會文件截圖）

新路線途經多個東涌屋苑

百度計劃將自動車不載客道路測試路段擴展至東涌，新的路線包括惠東路、文東路、迎禧路、怡東路、東涌東交匯處、裕東路、松仁路、順東路及東涌海濱路。路線將途徑區内多個屋苑，包括東堤灣畔、海堤灣畔、映灣園、藍天海岸、富東邨、裕東苑等。

東涌海堤灣畔。（網上圖片）

百度計劃將自動車的測試路線擴展至東涌，初期主要集中於外圍道路，將途徑不同區內屋苑。（蘿蔔快跑官網截圖）

初期在外圍道路測試 車上有後備操作員

為降低測試對東涌的影響，以及驗證自動駕駛車輛在多樣路況下的適應能力，新路線初期主要集中於外圍道路。

車上會有一名的由香港本地居民任職的後備操作員，具有超過10年的駕駛經驗，並完成百度提供過百個小時的全職駕駛培訓，全程監控自動車行車及路面情況。如果遇上突發交通狀況，後備操作員將手動模式操作，改行另一條路線。

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初期同時測試3台自動車 其後再增加

百度初期將同時測試3輛自動車，其後會逐步增加，測試時段為凌晨1至5時、早上9時至晚上10時。百度承諾會確保測試期間安全、合法、合規，並願意接受相關部門的監督。

蘿蔔快跑自去年12月起開始在香港測試自動駕駛車，至今年4月蘿蔔快跑在香港累積測試里數超過1.4萬公里， 未有發生事故。由上月月底開始，百度在開始在飛機維修區域、民航處總部、亞洲國際博覽館、二號檢查站及香港飛機工程有限公司維修區域等設5個上落車點測試。