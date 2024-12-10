湖北漢座駕遭蘿蔔快跑刮花私了　維修費高於賠付　警無法介入處理

湖北有司機日前開車時被蘿蔔快跑無人駕駛汽車撞到刮花，私下和解獲賠500元（人民幣，下同），但實際維修費為2600元，遠高於蘿蔔快跑的賠付。他向工作人員反映卻未獲理會。

警方表示，事故雙方私下和解後，交警無法介入處理。根據《道路交通事故處理辦法》交通事故「私了」後，若當事人沒有及時報案，使交通事故無法認定，當事雙方有可能負同等責任或某方全責。



《正在新聞》報道，湖北武漢市民劉燁（化名）反映，12月8日下午5時許，他駕車在江夏大道行駛時，與一輛蘿蔔快跑無人駕駛汽車發生剮蹭。當時正處於晚高峰時期，車流量較大。

行車記錄儀顯示，劉燁車輛正常直行，位於其車輛右側的蘿蔔快跑突然向左轉向，導致兩車剮蹭。劉燁車輛右側有多處明顯刮痕。

車輛右側有多處明顯刮痕。（正在新聞）

工作人員調取後台影片，發現蘿蔔快跑左轉向是因為其右側有一輛電瓶車，系統啟動緊急避讓模式，故撞上劉燁的車輛。（正在新聞）

劉燁表示，蘿蔔快跑工作人員趕到現場後調取後台影片，發現蘿蔔快跑左轉向是因為其右側有一輛電瓶車，系統啟動緊急避讓模式，故撞上劉燁的車輛。

由於事發時是下班高峰期，劉燁即場與蘿蔔快跑工作人員和解，「我當時趕時間，兒女親家要見面呢！又想著車子也不值什麽錢，就簽了個字，留了姓名、電話、身份證號碼，那邊就直接給我支付寶轉了500塊錢」。

12月9日，劉燁開車前往修理廠發現，車輛損失高達2600元，遠遠高於蘿蔔快跑賠付的500元。劉燁於是向蘿蔔快跑工作人員反映，但未獲回應，「他們態度比較強硬，不願意賠償」。

實際維修費為2600元，遠高於蘿蔔快跑的賠付。（正在新聞）

蘿蔔快跑方的事故處理人士稱，已向公司反映劉燁的情況，目前尚未有答覆；事件後續和劉燁的訴求，需要劉燁與官方客服聯繫。惟蘿蔔快跑客服表示，暫未接到相關消息，作記錄後會有相關工作人員核實。

江夏區交巡警大隊城關中隊表示，事故雙方私下和解後，交警無法介入處理，目前只能由劉燁與蘿蔔快跑方協商。

據介紹，根據《道路交通事故處理辦法》交通事故「私了」後，當事人請求公安機關處理，公安機關在對當事人批評教育後，應當立案處理，盡量收集證據，盡可能準確認定事故責任。若當事人沒有及時報案，使交通事故無法認定，當事雙方有可能負同等責任或某方全責。