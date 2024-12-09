無人車｜2022調查港近半受訪者支持　料蘿蔔快跑攻港會提高接受度

內地百度無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」計劃攻港，預料年底前於機場區域內進行首階段測試。城大媒體與傳播系今年針對「蘿蔔快跑」於武漢全面服務，進行民意調查，結果顯示約九成受訪者支持政府推廣無人駕駛技術。系主任黃懿慧分析，根據武漢經驗，「蘿蔔快跑」攻港將加快市民對無人駕駛技術的接受度。



不過，她同時指出，根據2022年在深圳和香港的民意調查，香港市民對無人駕駛的態度較內地保守，故認為轉變需時。



運輸署已批出首個自動駕駛車輛先導牌照予「蘿蔔快跑」，首階段測試將於年底前展開，屆時會在機場區域內測試一輛自動車，其後測試會在北大嶼山區域分階段、分區域、分步驟開展。

蘿蔔快跑在武漢投放運營約1,000輛。（資料圖片）

針對「蘿蔔快跑」在武漢全市通行，城大媒體與傳播系2024年在武漢進行民意調查，透過網上問卷訪問千多名市民，有逾八成受訪者表示曾使用無人駕駛出租車，另87.9%受訪者有意未來繼續搭乘，約有九成受訪者支持政府推廣無人駕駛技術。

負責研究的城大媒體與傳播系主任黃懿慧指，從武漢經驗推論，「蘿蔔快跑」在香港試行後，會加快市民對無人駕駛技術的接受度和採用，相信將帶來一定迴響。

黃懿慧表示，民調反映香港市民對無人駕駛技術的態度相對保守，故市民接受度提升仍然需時。（吳綽詩攝）

近半香港受訪者信無人駕駛安全 惟態度較深圳保守

就香港和深圳的情況，城大亦於2022年分別在兩地進行調查，訪問千多名市民。結果顯示，近半數香港受訪者相信無人駕駛是安全的，或有意在未來使用此技術，分別為48.8%及49.2%。

深圳市民對無人駕駛技術的接受程度則高很多。93.5%受訪者相信無人駕駛是安全的，並願意採用這技術。

黃懿慧認為，這反映了香港市民對無人駕駛技術的態度相對保守，故即使「蘿蔔快跑」攻港會加快市民接受度，但她估計轉變仍然需時，「it takes time」。

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香港路面交通複雜 市民重視自動車應對突發能力

就自動車的性能，調查顯示香港市民較重視其在複雜地形和交通狀況下的駕駛能力和低故障率，分別約25%及22%。黃懿慧分析，香港的交通環境密集，路況複雜，因此市民重視無人駕駛技術應對突發狀況的能力。

她認為，「蘿蔔快跑」以北大嶼山為試點是適合，因人流較少，作為初步階段較安全。不過，她指模式未必能通用於其他地區，建議政府如希望推動自動駕駛，可考慮第二階段在交通較繁忙的市區路段逐步試行。

建議更多路線試行 制定風險管理機制

現時本港有「5G自動駕駛小巴計劃」在錦繡花園試行，預計未來將再多兩條路線，分別為香港故宮博物館至M+的免費穿梭巴士，以及來往科學園至港鐵大學站的小巴。

黃懿慧建議，如要擴大市民參與，可考慮在更多路線試行。此外，她提出應制定清晰且透明的風險管理機制及責任分配，以增加市民的信任度。