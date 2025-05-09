自動駕駛車輛｜百度．蘿蔔快跑在港測試區擴大 路試車輛增至10輛
撰文：陶嘉心
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自動駕駛車輛測試正進行，運輸署早前更新自動駕駛車輛試行牌照，擴大百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」在香港的測試區域。「蘿蔔快跑」今日（9日）指，自去年12月開始測試至今，在港安全行駛里程超過1.4萬公里，而隨著測試道路擴展，蘿蔔快跑每次道路測試的車輛由5輛增加至10輛，可讓系統收集更多有用數據，進一步驗證多台車早晚高峰的測試。
蘿蔔快跑：期待在安全前提下有序地推動自動駕駛汽車在香港落地
蘿蔔快跑發言人指，香港是蘿蔔快跑首個進入的右舵駕駛、左側通行市場，無論技術上還是營運上都與內地有比較大差別，公司對於在香港的測試進展良好令公司深受鼓舞，未來會繼續配合港府，期待在安全前提下，有序地推動自動駕駛汽車在香港落地。
去年12月測試至今在港安全行駛里程超過1.4萬公里
蘿蔔快跑稱，去年12月開始測試至今，蘿蔔快跑在港安全行駛里程超14,000公里。隨著此次測試道路的擴展，蘿蔔快跑每次道路測試的車輛由5輛增加至10輛，可讓系統收集更多有用數據，並進一步驗證多台車早晚高峰測試。
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