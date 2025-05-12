南丫海難死因｜「南丫四號」圖則有出入 證人指海事處少帶圖驗船
2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（12日）踏入第6日審訊。財利船廠時任維修部主管作供時承認，「南丫四號」的有圖則分別標示舵機房及油箱房為水密艙壁及只設通道口，互不吻合，但指主管稱工程部經理負責審視所有圖則。此外，亦有證人指海事處職員驗船時會檢查救生衣數量，但很少見他們會攜帶圖則驗船。
財利船廠時任維修部主管羅炳生供稱，他在2000年任維修部主管，其時直屬上司是工程部經理張泉佑。羅負責港九小輪的維修工作，包括「海泰號」。
羅稱，船隻須作年度檢查，年檢分為一年一度、兩年及和四年一度，船主會提供工作清單，要求職員確保船隻救生設備等符合規例。羅表示，救生設備如有損毀他會更換，如設備不足他一定會購置，以符合海事處要求。
沒有讀過船舶設計的繪圖課程
羅又指，他轉職維修部前在工程部工作，主管是張福初。羅曾經畫過數百張圖則，但他沒有讀過船舶設計的繪圖課程，只是自己研究。他不記得有否畫過「南丫四號」的電器圖則。他於1975年轉到維修部工作，
羅稱出事後才見過圖則
關於「南丫四號」消失的水密門爭議，代表海事處的徐穎文大律師向羅展示「南丫四號」的總布置圖，指圖則顯示舵機房和油箱房之間由實線分隔，徐問羅那是否代表水密。羅稱圖則沒有寫，他在出事後才見過該圖則。
指上司負責閱讀圖則
徐續指，「南丫四號」有圖則顯示舵機房和油機房艙壁是水密設計，另有圖則設通道口，數幅圖則分別由財利或「Naval Consult」繪製。羅同意圖則有衝突，他同意加上水密門會更好，但強調有圖則沒寫明有水密門，只寫了設通道口；羅指其上司張泉佑負責閱讀所有圖則是否吻合，若張不在則由董事羅愕瑩負責。
海泰號加裝的鋼片可有可無
各方律師亦關注「海泰號」船頭加裝的L形鋼片一事。羅表示，他確認「海泰號」有裝上鋼片，但不記得在何時加裝，圖則上有否標示船隻安裝鋼片，他亦不知造船後始加裝鋼片須否海事處批准。羅表示，鋼片「有又得無又得」，不安裝也可照樣航行。
接替張的人應不會畫圖則和作穩性計算
早前證供提到，「南丫四號」的穩性計算屢次出錯，羅認為1994年接替張泉佑的John Leizaola應該不會畫圖則和穩性計算。
圖則上的實線未必代表水密艙壁
時任財利設計部繪圖員鄺啟紀供稱，他曾繪畫「南丫四號」的液壓管道圖則，並參與1996年的在船上進行的傾斜測試，測試方法為在船的左右兩邊放置壓載物，紀錄船隻的傾斜度。鄺稱測試時主要由上司張福初負責，他助收集數據，再由張計算穩性。鄺稱不清楚張福初是否知道「船總長度一成」的規則，被問到圖則上的實線是否代表水密艙壁時，鄺說未必。
不知為何南丫四號的載重增加
家屬關注「南丫四號」在1996年至1998年的空載重量增加了約15噸，減去8.25噸壓載物後，仍然有重了5至6噸。鄺直言：「唔知點解。」
不清楚是否有人審閱圖則
鄺在回應海事處律師提問時，同意多份「南丫四號」圖則有不吻合之處，有些表示為有WTBHD（水密艙壁），有些則表示為只有通道口。被問到財利有沒有人會審閱所有圖則，以確保全部圖則一致，鄺稱他不清楚。
海事處職員驗船會檢查救生衣數量
財利的時任助理工程師許森偉供稱，他修讀過輪機工程課程，2005年起財利任職，直至2016年離職。翻查資料，許現於海事處任驗船督察。許稱，他有份負責2006年至2012年「南丫四號」的維修工作及向海事處預約驗船。許憶述，海事處職員驗船時會登船檢查船的證書，檢查船隻配備的救生衣數量，以及檢查機房設備等。
很少摧帶圖則驗船
許表示，海事處職員很少攜帶圖則驗船，並指他見過「南丫四號」的船上有展示總佈置圖則，但忘記在何處。
驗船日子有延遲
家屬質疑，財利在2003年承接「南丫四號」的維修工作時，當年應該進行4年一度的「大檢」，並在2007年進行第2次「大檢」，惟財利在2009年才進行。許同意驗船日子延遲了。
另外，死因研訊主任讀出「海泰號」水手黃帶有被捕後的錄影會面紀錄，黃一律拒絕回答問題。
39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。
本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。
案件編號：CCDI-1075-1113/2012