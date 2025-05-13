女食客發文稱被屈走數　鴻星集團事隔2星期公開向「陳小姐」道歉

社交平台Threads早前流傳一則貼文，發文的女事主聲稱上月29日在旺角新世紀廣場鴻星中菜（鴻星海鮮酒家）午膳時被經理及侍應「圍攻」，誣衊她早前曾在同一酒樓「食霸王餐」走數，事主稱最終報警處理事件。



事隔約兩星期，鴻星集團周一（12日）晚在Facebook專頁公開發出致歉函，向「親愛的顧客陳小姐」上月29日的「用餐體驗不如理想」致歉，並承諾加強團隊培訓及監督，杜絕同類事件發生。



鴻星集團周一（12日）晚在Facebook專頁公開發出致歉函，向「親愛的顧客陳小姐」上月29日的「用餐體驗不如理想」致歉。（鴻星集團Facebook）

經理及侍應等指控曾走數逾千元

社交平台Threads早前流傳一則由「陳姓」用戶發出的貼文，分享上月29日與同事一行8人在旺角新世紀廣場鴻星中菜（鴻星海鮮酒家）午膳，期間先後遭酒樓經理及侍應等指控她曾走數逾千元，雖然事主否認，但指仍被「酒樓阿姐」針對輪流圍攻。

女事主稱「第一次嚟」 經理稱曾翻看閉路電視：話同我一模一樣樣

後來女事主稱已向對方強調「都係第一次嚟」，但仍遭「圍攻」。女事主由於忍無可忍直接向經理投訴，但經理表示「係個同事睇咗CCTV，話同我（事主）一模一樣樣」。

以私隱為由拒絕讓事主觀看片段

女事主表示要觀看該片段，經理以私隱為由拒絕，最後女事主報警，女事主稱該經理承諾一星期給她回覆。

社交平台Threads流傳一則貼文，發文女事主聲稱上月29日在旺角新世紀廣場鴻星中菜（鴻星海鮮酒家）午膳時被誣衊早前在同一酒樓「食霸王餐」。（資料圖片/夏家朗攝）

警方早前回覆傳媒指，上月29日下午約2時，接獲旺角一酒家一名食客報案，警員先致電報案人了解事件，報案人指被酒樓員工指早前有賬單未付款，但報案人只是第一次到該酒家，報案人其後表示和經理協商已解決事件，警員最終無須到場，事件列求警協助案件處理。

鴻星集團周一（12日）晚在Facebook專頁公開發出致歉函，承諾加強團隊培訓同監督，杜絕同類事件發生。（資料圖片/夏家朗攝）

鴻星集團致歉函全文：

致歉函

親愛的顧客陳小姐

就2025年4月29日之用餐體驗不如理想，本集團謹此致歉，並承諾加強團隊培訓及監督，以杜絕同類事件發生。