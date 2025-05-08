鴻星酒家否認清盤傳聞　連續數月遭入稟追租　同系公司被追租千萬

海皇粥店宣布全線結業後，網上又傳出消息稱「鴻星飲食集團」即將清盤。鴻星集團發聲明澄清，指鴻星如常運作，對旗下餐飲業務品牌仍保持審慎樂觀的態度。

不過，《香港01》發現，鴻星旺角分店自2024年起，每個月都被業主入稟追討租金80萬元租金。經營鴻星、鄧成波家族的鄧氏餐飲，旗下經營食肆東小館及醒晨冰室的子公司，於2025年3月亦被追租逾1,300萬元。



網傳「鴻星飲食集團」將清盤，記者周四（8日）到過鴻星旺角店視察，酒家如常營業。（夏家朗攝）

鴻星：如常運作 保持審慎樂觀

周四（8日）有人於Facebook一個關於裁員的群組發文，稱消息指「鴻星飲食集團」將進入自願清盤程序，懷疑鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）即將結業。

經營鴻星海鮮酒家的「鴻星集團」同日下午於Facebook發聲明澄清，市場並沒有「鴻星飲食集團」，管理層亦明確通知，公司如常運作，集團對旗下所有餐飲業務品牌，仍保持審慎樂觀的態度。集團指對一切不利消息及消息發放者予以嚴厲譴責，並會嚴肅處理，保留追究權利。

記者周四（8日）傍晚到鴻星旺角MOKO店視察，酒家如常營業，亦已有客人入座。

周四（8日）傍晚，到鴻星旺角MOKO店有客人入座。（夏家朗攝）

唯一分店2024年起遭連續追租

不過，《香港01》發現，鴻星近年多次被業主入稟追租。自2024年1月起，鴻星MOKO分店幾乎每個月都被業主新鴻基入稟追討租金，每月追討的租金由76萬元至84萬元不等。2025年2月，業主更一口氣追兩個月、約168萬元租金。

鴻星中菜由「金冠環球投資有限公司」（Golden Crown Globe Investment Limited）營運，公司董事為已故「舖王」鄧成波之子鄧耀邦。公司背後由「鴻星集團實業有限公司」（Superstar Group Industries Limited）股東鄧成波、前鴻星集團行政總廚周權忠及布基持股，已故的鄧成波至今仍是公司大股東。

鴻星集團發聲明澄清，市場並沒有「鴻星飲食集團」，公司如常運作，對旗下所有餐飲業務品牌仍保持審慎樂觀的態度。（鴻星集團Facebook）

母公司鄧氏餐飲同系食肆公司遭追租1311萬元

鴻星中菜現屬鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）旗下品牌，集團同時經營海都酒家、大都烤鴨、東海薈、東小館、醒晨冰室等食肆。《香港01》發現，營運東小館及醒晨冰室的公司「Samemain Investments Limited」，於2025年3月被業主向高等法院入稟追討逾1,311萬元租金。

已故「舖王」鄧成波家族的鄧氏餐飲，現時仍營運多個餐飲品牌。（鄧氏餐飲官網截圖）

全盛時期16分店 去年3月後僅餘旺角店

鴻星全盛時期曾有16間分店，分店遍佈香港、上海及順德，更曾進軍日本，但多間分店其後相繼結業。2021年及2022年都曾消息稱鴻星會全線結業，當時集團否認。

2024年3月，鴻星宣布因租約期滿，結束營運12年的觀塘店後，同系酒家就只剩旺角MOKO新世紀廣場分店。