聖德肋撒壞冷氣｜病人組織稱冷氣故障礙室溫濕度　倡修守則須呈報

聖德肋撒醫院主座大樓去年中曾出現冷氣故障，共有12宗手術手受影響，當中有一宗由外科專科醫生廖子良主理，他接受傳媒訪問時稱，其手術室牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴滴到手術床上，更稱有其他醫護人員需於手術室內撐傘。衛生署表示，空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件。



翻查資料，《私家醫院實務守則》列明，影響醫院運作的嚴重事件屬須呈報事件，包括食水及電力供應中斷，但未提及冷氣機故障是否屬須呈報。香港病人政策連線主席林志釉認為，冷氣故障符合《守則》所描述的影響醫院運作事故，而且冷氣故障會導致手術室的濕度上升，有機會影響手術室儀器和病人情況，故認為須呈報。他又指出，報道提及該名醫生自投訴後僅兩次獲安排該醫院做手術，林志釉說若醫院作出「報復行為」是不能夠接受。



聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，圖為當時手術儀器懸臂，外層佈滿水滴。（外科專科醫生廖子良提供）

衛生署：空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件

據《明報》報道，事發於去年7月31日晚上約7時，九龍私家醫院聖德肋撒醫院主座大樓發生長約45分鐘的冷氣故障。報道引述當時正在二樓的外科專科醫生廖子良稱，手術室出現冷凝水，導致手術燈滴水，內視鏡鏡頭及連接組件亦疑受潮，手術屏幕曾中斷約5分鐘，其後僅能以黑白畫面顯示，直至近手術完結，畫面才回復正常。《香港01》亦向廖子良取得當時手術室內滿佈水滴的儀器及濕滑地板相片。

報道亦引述該院員工指，手術燈滴水維時約半小時，曾滴到手術床上，需鋪上無菌布，避免病人受滴水影響。廖另指，有手術室滴水情况更嚴重，醫護人員需於手術室內撐傘，手術床亦需移離原本位置。

《香港01》正向衛生署查詢。署方回覆傳媒時稱，調查發現，調控室溫的空調系統當時故障，而作感染控制用途的手術室通風系統運作正常。署方又指，空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件，調查中亦沒發現醫院違反《私營醫療機構條例》及《私家醫院實務守則》。

聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，圖為當時手術儀器懸臂，外層佈滿水滴。（外科專科醫生廖子良提供）

醫院設施須有合適溫度及濕度 影響醫院運作的嚴重事件屬須呈報

翻查資料，《私家醫院實務守則》列明，影響醫院運作的嚴重事件屬須呈報事件，包括食水及電力供應中斷，但未提及冷氣機故障是否屬須呈報。不過，《守則》亦指出，醫院使用的設施須有合適溫度及濕度等，其中手術室屬特殊通風區域，其設計溫度須介乎20至24度，設計相對濕度介乎20％至60％。

關注病人權益組織：應呈報保證醫院質素

香港病人政策連線主席林志釉表示事故並不理想，因手術涉及高危程序，絕對不能出錯。他認為冷氣故障即電力故障，符合《守則》所描述的影響醫院運作事故，而且冷氣故障會導致手術室的濕度上升，有機會影響手術室儀器和病人情況，故認為屬須呈報事件，「今次無病人受到嚴重影響就可能蒙混過關，但同樣事情再次發生，如果（冷氣故障）時間再耐啲，可能會有病人受重大影響。如果咁都唔係呈報，我覺得係難接受。」

他建議修訂《守則》，具體列明今次情況應納入須呈報事故內，「如果大家都唔呈報，咁呢件事就會過咗去，呢啲事要呈報就係因為要質量保證。」

聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，期間有手術室牆壁表面及地下冒水。（外科專科醫生廖子良提供）

自投訴後僅兩次獲安排該醫院做手術 林志釉：不能接受

他指出，院方公布當時正進行12宗手術，他猜測其他手術室應有相類情況，認為不能忽視問題。他續指，報道提及該名醫生自投訴後僅兩次獲安排該醫院做手術，林志釉認為若醫院作出「報復行為」是不能夠接受，並解釋醫療制度理應鼓勵吹哨者公開不公平的事，從而監察醫院。

香港病人政策連線主席林志釉表示事故並不理想，因手術涉及高危程序，絕對不能出錯。（資料圖片）

聖德肋撒醫院：認有霧氣 惟否認冷凝水滴落

聖德肋撒醫院今早回覆《香港01》查詢稱，冷氣故障令12宗手術受影響，但通風系統則沒故障。院方表示，報道刊出後已即時再向當時有份做手術、但不包括作出投訴的外科專科醫生廖子良在內的醫護人員作查詢，證實部份手術室曾有霧氣，惟否認出現冷凝水滴落、甚至有醫護人員需撐傘的情況。院方解釋，因需確保調查公正，故沒向廖子良醫生查詢。

院方指出，當時在手術室曾以抽濕機、風筒等用作抽濕，事故後已要求承辦商加密例行檢查。至於為何未有公開交代事件，院方重申因不屬私院須呈報事件。