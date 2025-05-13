輪候公屋現金津貼試行計劃不再延期　房署：6.30發放最後一期津貼

關注基層住屋組織一直向當局爭取，把用以紓緩基層家庭長時間輪候公屋期間時生活困難的現金津貼試行計劃延長甚至恆常化。不過，政府今日（13日）宣布，現金津貼試行計劃將於下月30日結束，房屋署會個別通知現正領取現金津貼的合資格申領住戶，並於下月30日發放最後一期津貼。



關注基層住屋組織一直向當局爭取，把用以紓緩基層家庭長時間輪候公屋期間時生活困難的現金津貼試行計劃延長甚至恆常化。圖為關注基層住屋聯席早前到位於葵涌的現金津貼辦事處請願。（關注基層住屋聯席Facebook直播截圖）

政府於2021年6月底推出為期三年的試行計劃，向合資格公屋一般申請住戶提供現金津貼，其後於《財政預算案》2024宣布延長計劃一年至今年六月底。

有意申領今年6月份現金津貼須盡快交表 逾期申請不獲處理

政府今日指，因應現金津貼試行計劃結束，房委會指，即將在下月內輪候公共租住房屋（公屋）超過三年的一般公屋申請住戶，房屋署現金津貼辦事處會於本月底向相關住戶發出通知書及申請領取現金津貼表。符合資格的住戶若有意申領今年6月份的現金津貼，須盡快填妥該申領表並連同所需文件，在載於通知書的限期或之前遞交申請，逾期遞交的申請將不獲處理。

房委會指，如有早前被暫停發放現金津貼的申領住戶，於試行計劃結束後獲成功覆核其申領資格，辦事處會向相關申領住戶補發暫停期間合資格領取的現金津貼。

房屋局局長何永賢早前指，隨著過渡性房屋及簡約公屋落成，有住屋需要的市民未來將有不少選擇，無意延長計劃。（房屋局Facebook）

何永賢曾回應：過渡性房屋及簡約公屋落成後有需要市民將有不少選擇

在上月的立法會特別財委會上，多名議員關注政府停止輪候公屋現金津貼試行計劃後，會如何處理受惠人的住屋需求，或會否考慮延長計劃。房屋局局長何永賢指，隨著過渡性房屋及簡約公屋落成，有住屋需要的市民未來將有不少選擇，無意延長計劃。