內地湖南菜「佬麻雀」攻港　灣仔設首分店　獲大眾點評必吃榜殊榮

湖南菜餐飲品牌「佬麻雀」在香港開設內地以外首間餐廳，位於灣仔的新店今日（13日）正式開幕，投資投廣署指這標誌該知名湘菜品牌拓展大灣區市場的重要一步。



「佬麻雀」先後榮獲「大眾點評必吃榜」及「廣東餐飲50強」等殊榮。集團旗下品牌「佬麻雀．雀園」於2022年至2024 年蟬聯廣州米其林指南入選餐廳。



湖南菜餐飲品牌「佬麻雀」在香港開設內地以外首間餐廳今日（13日）正式開幕，標誌該知名湘菜品牌拓展大灣區市場的重要一步。圖為「佬麻雀」位於灣仔的新店。(投資推港署提供圖片)

湖南菜餐飲品牌「佬麻雀」在香港開設內地以外首間餐廳今日（13日）正式開幕，標誌該知名湘菜品牌拓展大灣區市場的重要一步。(投資推港署提供圖片)

新店選址灣仔 配合拓展大灣區業務策略

「佬麻雀」新店選址灣仔，執行總裁戴勇表示：「我們決定在香港設立分店，正好配合品牌在大灣區建立穩固根基的核心策略，並實現我們成為區內首屈一指的湖南餐廳品牌的願景。」他們更計劃在未來一至三年內，在香港增設分店。

署理投資推廣署署長劉智元表示歡迎『佬麻雀』加入香港充滿活力的餐飲市場，展現其『健康鮮湘菜』的風味，不僅為多元的餐飲業注入新力軍，亦鞏固香港作為全球美食之都的地位。

曾獲「大眾點評必吃榜」「廣東餐飲50強」殊榮

「佬麻雀」先後榮獲「大眾點評必吃榜」及「廣東餐飲50強」等殊榮。集團旗下品牌「佬麻雀．雀園」於2022年至2024 年蟬聯廣州米其林指南入選餐廳。

「佬麻雀」以湘菜中的河鮮品類為主打，其招牌菜「豆漿一鍋鮮」及「老壇剁椒魚頭」因顛覆湘菜「香辣、重油」的刻板印象而廣受讚譽。隨着新的市場機遇出現，集團正式進軍香港市場，顯示其對香港市場的全面投入及信心。

戴勇補充：「湖南有句俗語：『洞庭湖的老麻雀──見過幾回大風浪』，老麻雀從洞庭湖帶來豐富的河鮮和食材，亦正是餐廳名字的由來。二十多年來，『佬麻雀』憑着一直堅持嚴格的食品採購和烹飪標準，建立了忠實的客戶群，其中包括許多香港顧客。」