科技園藥物安全測試中心電腦系統遭入侵　涉50員工客戶資料已報警

香港科技園公司轄下的藥物安全測試中心，其電腦系統昨日（12日）被惡意勒索軟件入侵，30多名工作人員及20多名客戶資料。中心即時將有關伺服器從系統切斷及隔離，防止勒索軟件進一步入侵，亦有向警方報案，通知受影響人士等。



香港科技園公司轄下的藥物安全測試中心，其電腦系統昨日（12日）被惡意勒索軟件入侵。（資料圖片）

香港科技園公司轄下的藥物安全測試中心，其電腦系統昨日（12日）被惡意勒索軟件入侵。（香港科技園網頁圖片）

事故後已即時隔離相關伺服器

藥物安全測試中心屬於獨立運作系統，與科技園的系統隔離，由外判公司負責資訊保安工作。發現事件後，測試中心即時將相關伺服器從系統切斷及隔離，防止勒索軟件進一步入侵，即時啟動事故應變小組及向警方報案。

科技園表示正全力配合警方調查，已委託獨立第三方的網絡安全專家協助全面檢視及修復，並提供調查報告。中心亦有按既定程序，通報創新科技及工業局、創新科技署、數字政策辦公室，及個人資料私隱專員公署。

逾50人受影響 如收可疑電郵應向園方查詢

是次惡意攻擊受影響的包括30多名測試中心工作人員及20多個客戶的資料，中心已通知受影響機構及人士。科技園呼籲市民及有關人士如收到任何聲稱由中心發出的可疑電子郵件或訊息，應立即聯絡警方或致電科技園公司查詢。

藥物安全測試中心2022年啟用，提供實驗室規範的臨床前服務，研究治療方案或醫療儀器的安全性。