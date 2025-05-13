日本核污水｜30箱新潟縣魚乾疑違規進口 已封存沒流出市面
撰文：譚曉彤
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受日本福島核電廠排放核污水事件，香港禁止進口及供應日本10個都或縣的食品。食環署食安中心今（13日）表示檢查一批日本進口食品時，發現30箱懷疑違規、從新潟縣製造的魚乾產品，有關進口商涉嫌違反《食物安全命令》，有可能被檢控。
食安中心表示，30箱魚乾產品是在《食物安全命令》2023年8月24日之後製造，進口商涉嫌違反該命令。產品已封存，沒有流出市面，中心會就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。
根據《食物安全命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。
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