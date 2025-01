可口可樂多款飲品或含高濃度氯酸鹽須回收　食安中心︰本港無進口

食物安全中心今日(28日)公布,可口可樂公司多款飲品的部份批次,或含較高濃度的氯酸鹽(chlorate),並在歐洲部份地區回收,長期攝入過量氯酸鹽可能影響甲狀腺功能。受影響飲品共有8款品牌,當中較常見包括可樂、芬達及雪碧等。中心初步調查顯示,香港太古可口可樂有未有進口或銷售受影響批次產品。



可口可樂公司多款飲品的部分批次在歐洲部份地區回收。(VCG)

市民如海外購入受影響產品應停止飲用

食物安全中心公布,十分關注有傳媒報道可口可樂公司多款飲品的部分批次,可能含較高濃度的氯酸鹽,並在歐洲部份地區回收。中心今日已聯絡本地進口商和零售商跟進,初步調查顯示,香港太古可口可樂有限公司未有進口或銷售受影響批次產品。

長期攝入過量氯酸鹽可能影響甲狀腺功能

食物安全中心又指,氯酸鹽是一種除害劑及用作殺菌的消毒劑,長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能。市民如持有或在海外購入受影響批次產品,應停止飲用,業界亦應立即停止使用或出售相關受影響批次產品。資料如下:

FUZE TEA。(網上圖片)

品牌︰FUZE TEA



產品名稱︰BLACK TEA PEACH HIBISCUS, GREEN TEA MANGO CHAMOMILE, SPARKLING BLACK TEA LEMON



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰200毫升玻璃瓶裝、250毫升罐裝和330毫升罐裝



FANTA。(網上圖片)

品牌︰FANTA



產品名稱︰ORANGE, ZERO SUGAR ORANGE, AGRUMES, EXOTIC, LEMON, ZERO SUGAR PINEAPPLE GRAPEFRUIT



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰200毫升玻璃瓶裝、250毫升罐裝和330毫升罐裝



MINUTE MAID。(網上圖片)

品牌︰MINUTE MAID



產品名稱︰MULTIVITAMINS, APPLE



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰200毫升玻璃瓶裝和150毫升罐裝



COCA-COLA。(VCG)

品牌︰COCA-COLA



產品名稱︰ORIGINAL TASTE, ZERO SUGAR, ZERO SUGAR NO CAFFEINE, LIGHT, CHERRY, ZERO SUGAR CHERRY, ZERO SUGAR VANILLA



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰200毫升玻璃瓶裝、1公升玻璃瓶裝、150毫升罐裝、250毫升罐裝和330毫升罐裝



NALU。(網上圖片)

品牌︰NALU



產品名稱︰ENERGY GREEN, EXOTIC, BOTANICAL YUZU ROSEMARY, FROST, BOTANICAL STRAWBERRY RHUBARB



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰250毫升罐裝和330毫升罐裝



ROYAL BLISS。(網上圖片)

品牌︰ROYAL BLISS



產品名稱︰TONIC WATER, AGRUMES YLANG YLANG



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰250毫升罐裝



SPRITE。(網上圖片)

品牌︰SPRITE



產品名稱︰LEMON-LIME, ZERO SUGAR



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰250毫升罐裝和330毫升罐裝



TROPICO。(網上圖片)

品牌︰TROPICO



產品名稱︰L’ORIGINAL



生產批號︰328GE至338GE



包裝︰330毫升罐裝