無人戲院｜直擊筲箕灣嘉禾銀河全程自助直入影院　觀眾冀減票價

【戲院／電影／無人戲院／自助戲院／嘉禾】網上近日熱烈討論筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院變成「無人戲院」。《香港01》記者今午（13日）到場視察，只見售票大堂只擺放3部自助售票機，僅接受電子支付，櫃枱無售票員，也無賣爆谷及汽水；通往影院及洗手間的入閘口無人看管，理論上可直接入場觀看「霸王戲」，不過有告示寫明已裝設24小時閉路電視系統（CCTV）。



有觀眾指出，今早購票時售票系統一度懷疑出現問題，在場兩名長者無職員在旁幫助，只能無奈離開；有觀眾支持戲院轉型「無人戲院」，期望經營成本降低後，可調低戲票售票。



嘉禾院線下午公布該戲院為「自助售票戲院」，強調並非無人運作，現場有員工為觀眾提供服務，包括入場時檢查戲票、放映途中到影院巡視及有售賣食品飲品等。記者在戲院逗留近一小時，終見有員工在場巡查售票大堂，協助不擅長電子支付的長者購票。



嘉禾銀河廣場戲院近日成網上熱話，網民形容變成「無人戲院」，無員工駐守，購票及驗票等步驟全靠觀眾自助完成。（歐陽德浩攝）

筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院大堂擺放3部售票機、大型扭蛋機、移動電源租借機，以及電影宣傳廣告牌。（歐陽德浩攝）

嘉禾銀河廣場戲院售票大堂的售票櫃位，5月13日下午2時無員工駐守售賣戲票。（歐陽德浩攝）

現場購票只接受電子支付，包括八達通及AlipayHK等。（歐陽德浩攝）

網民指無員工駐守 記者直擊真實情況

過去一年有逾10間戲院結業，截至今年4月只餘下53間，如何在逆境求存，成為業界必質解決的難題。近日網上熱烈討論筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院，指已改為「無人戲院」的模式經營，指無員工駐守，購票及驗票等步驟全靠觀眾自助完成，究竟事實是否如此？

櫃枱上有一部電腦，供觀眾點選購買戲票。現場購票只接受電子支付，包括八達通及AlipayHK等。（歐陽德浩攝）

筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院門外貼有自助購票的四個步驟。（歐陽德浩攝）

觀眾到場可使用自助購票機買戲票

筲箕灣嘉禾全日成人戲票低至40元，小童及長者收20元至30元。記者今午2時所見，大堂的售票櫃枱無員工駐守售賣戲票。櫃枱上有一部電腦，供觀眾點選購買戲票，但只接受電子支付，包括八達通及AlipayHK等。

戲院門外擺放四幅介紹使用這間戲院的四部驟：

1. 觀眾需使用自助購票機、嘉禾網頁或手機應用程式內購票；

2. 然後根據戲票上的影院資料，於開場前5分鐘起入場；

3. 安坐於已選的座位欣賞電影。

4. 離開時帶走隨身物品及垃圾。

雪櫃無飲品、爆谷機無爆谷 無得買任何飲品食品

雖然櫃枱上的螢幕仍顯示爆谷等套餐食品優惠，但雪櫃是「吉」的，也不見爆谷機，加上沒有員工在場，即當時無得買任何飲品食品。

櫃枱上的螢幕仍在播放爆谷等套餐優惠，惟雪櫃已被棄置，即不設任何食物飲品出售。（歐陽德浩攝）

通往影廳及洗手間的入閘口無人看管 告示指有CCTV監控

兩個影院當時正在播放電影，通往影院及洗手間的入閘口無人看管，理論上可直接入場觀看「霸王戲」。不過入閘口旁貼有告示，強調已裝設24小時閉路電視系統（CCTV）；洗手間只提供予持票觀眾使用，又提醒觀眾離開時請帶齊隨身物品及垃圾。

影院入閘口旁貼有告示，強調已裝設24小時閉路錄影系統，洗手間只提供予持票觀眾使用。（歐陽德浩攝）

通往影院及洗手間的入閘口無人看管。（歐陽德浩攝）

有觀眾沒有接受檢票便可直接入場。（歐陽德浩攝）

有觀眾沒有接受檢票便可直接入場。（歐陽德浩攝）

等待近一小時終有員工巡查售票大堂

記者在該戲院逗留約一小時，期間只碰到不足10名觀眾。直至下午近3時，終有員工在場巡查售票大堂，並協助不擅長電子支付的長者購票。她澄清戲院並非完全無人運作，工作包括檢查戲票等，對於其他問題則不作回應。

直至下午近3時，終有職員在場巡查售票大堂，並協助不擅長電子支付的長者購票。（歐陽德浩攝）

觀眾：兩長者因無員工在旁幫助買戲票而離開

有觀眾到場後才得知戲院改成自助購票，其中準備入場觀看泰國電影《關於我和鬼變成家人的那封利是》的李太表示，今早購票時售票系統一度懷疑出現問題，在場兩名長者因沒有員工中在旁幫助，只能無奈離開。「佢見到我哋搞咗好耐都未得嘛，咁咪走囉。」

冀戲院經營成本降低可調整戲票價格

李太建議戲院在大堂顯眼位置印上電話熱線號碼，以便觀眾求助。但她支持戲院轉型，改為無人運作的模式，長者需要時間適應。她指新模式減低戲院的經營成本，從而可調整戲票售價，吸引更多觀眾入場，讓雙方都能夠得益。

人手少咗，你嗰個電影運作成本低咗，你價錢就唔會再升上去，變咗大家好囉。 觀眾李太

李太建議戲院應在大堂顯眼位置印上電話熱線號碼，以便觀眾求助。（歐陽德浩攝）

街坊兼熟客鄺先生擔心無職員的看管下，若有觀眾違反戲院的規矩，例如大聲喧嘩或留下食物殘渣等，將影響他人的觀感體驗。（歐陽德浩攝）

街坊上周到場發現無人運作︰我仲以為真係執咗

街坊兼熟客鄺先生透露，該戲院在上周已改為無人運作，並不再售爆谷及飲品，售票大堂也變得靜悄悄，不再像過去充滿熱鬧的氣氛。「我記得個幾禮拜之前睇過《破地獄》加長版，上到嚟仲諗住買飛。咦？冇人嘅，我仲以為真係執咗。」

憂無職員看管 其他觀眾或違規影響他人觀感體驗

鄺先生擔心無職員的看管下，若有觀眾違反戲院的規矩，例如大聲喧嘩或留下食物殘渣等，將影響他人的觀感體驗。但他表示明白電影業市道低迷，香港薪金成本高昂，期望無人運作能幫助戲院繼續營運，否則他需要轉往太古或柴灣觀賞電影。

坐墊也是自助形式借取。（歐陽德浩攝）

入閘口放有告示牌，提醒觀眾離開時請帶齊隨身物品及垃圾。（歐陽德浩攝）

嘉禾院線強調有員工查票及巡視︰並非無人運作概念

其後嘉禾院線在同日下午公布，嘉禾銀河廣場正式推出「自助售票戲院」，稱讓觀眾「感受快速方便，省卻排隊等候時間的體驗」；同時觀眾亦可提前透過嘉禾院線網站、手機應用程式或AlipayHK手機應用程式購買戲票，並享受零網上購票手續費優惠。

嘉禾強調並非無人運作概念，現場也有職員為觀眾提供服務，包括入場時檢查戲票、放映途中到影廳巡視等，以確保安全和良好的觀影環境,，以及保持現場清潔。為滿足觀眾需求，戲院內亦會繼續售賣飲品及零食，但僅接受電子支付方式。