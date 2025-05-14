「無人戲院」非無人　筲箕灣嘉禾銀河即日起復售零食　限電子支付

【戲院／電影／無人戲院／自助戲院／嘉禾】網上近日熱烈討論筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院變成「無人戲院」，《香港01》記者周二（13日）到場直擊，只見售票大堂只擺放自助售票機，櫃枱無售票員，往影院及洗手間的入閘口無人看管。



嘉禾院線今日（14日）公布，該戲院即日起成為「自助售票戲院」，但仍有職員為觀眾入場時檢查戲票或掃瞄二維碼，並會進入影廳巡視及定時清潔。嘉禾院線又指，已聽到公眾的需求，該戲院會繼續售賣飲品及零食，不過只接受電子支付，提醒觀眾離開影廳前記得帶走隨身物品及垃圾。



筲箕灣嘉禾銀河廣場即日起成為「自助售票戲院」。（嘉禾院線FB圖片）

嘉禾銀河廣場戲院近日成網上熱話，網民形容變成「無人戲院」，無員工駐守，購票及驗票等步驟全靠觀眾自助完成。（歐陽德浩攝）

嘉禾重申筲箕灣嘉禾為「自助售票戲院」

筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院成為「自助售票戲院」，嘉禾院線今日再公布詳情，提醒觀眾除了在現場購票外，可提前在嘉禾院線網站、手機App或選用AlipayHK購票，網上購票更享有免手續費優惠。

5月13日下午2時，嘉禾銀河廣場戲院售票大堂不提供飲品及食品。（歐陽德浩攝）

安排職員檢查戲票或掃瞄二維碼 巡視影廳及定時清潔

早前有網民稱該戲院「無人」提供服務，嘉禾院線重申，雖然該戲院屬於「自助售票戲院」，但仍有職員為觀眾入場時檢查戲票或掃瞄二維碼。而所有影廳將於開場前5分鐘開放入座，職員會進入影廳巡視及定時清潔，確保提供安全、整潔及舒適的環境。

5月13日下午2時，通往影院及洗手間的入閘口無人看管。（歐陽德浩攝）

5月13日，有觀眾稱，沒有接受檢票便可直接入場。（歐陽德浩攝）

續售賣飲品及零食 嘉禾：聽到公眾的需求

《香港01》記者昨日到場時，發現沒有食品及飲品供應。嘉禾院線表示，已聽到公眾的需求，該戲院將繼續售賣飲品及零食，不過只接受電子支付，又提醒觀眾記得保持環境整潔，離開影廳前帶走隨身物品及垃圾。