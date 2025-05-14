社區牙科支援計劃5.26推行　即睇參加資格與方法　附診所搜尋連結

社區牙科支援計劃本月26日推出，為有經濟困難弱勢社群提供資助牙科服務，4類合資格弱勢社群可到非政府機構接受資助牙科服務，每名參加者每180天最多可獲3個補牙或拔牙配額，參加者需向非政府機構收50元行政費，部份人可獲全數豁免行政費。



社區牙科支援計劃服務對象、資助服務範圍及參加方法一文看清，參與計劃32個非政府組織（NGO）名單一覽，附18區、78間提供服務非政府組織（NGO）牙科診所搜尋連結。



衞生署5月13日宣布5月26日推出社區牙科支援計劃。（洪戩昊攝）

社區牙科支援計劃｜服務對象/申請人條件

．持有有效香港身份證或《豁免登記證明書》

．以下各項的目前受益人／受助者

1/社會福利署（社署）「長者生活津貼」或

2/社署「長者社區照顧服務券計劃」（第二級共同付款級別）或

3/社署「綜合家居照顧服務（體弱個案）」／「改善家居及社區照顧服務」／「家居支援服務」（第一及第二級別收費／共同付款級別）或

4/醫院管理局「醫療費用減免」

．已登記加入「醫健通」



社區牙科支援計劃｜資助服務範圍

計劃參加者在180天內可獲以下服務

．口腔檢查

．緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）

．X光檢查

．補牙或拔牙，以每一顆牙齒計算為一個「補牙或拔牙配額」（每名計劃參加者最多可獲三個「補牙或拔牙配額」）



社區牙科支援計劃｜行政費

計劃參加者須為使用每個「補牙或拔牙配額」向非政府組織直接繳付一筆行政費。每個「補牙或拔牙配額」的行政費為$50

如計劃參加者符合以下資格，行政費會由政府全數資助：

．75歲或以上社署轄下的「長者生活津貼」的受惠人；或

．社署「綜合家居照顧服務（體弱個案）」／「改善家居及社區照顧服務」／「家居支援服務」（第一級別收費／共同付款級別）的服務使用者；或

．醫院管理局的「醫療費用減免」合資格人士（全數）

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社區牙科支援計劃｜參加方法

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