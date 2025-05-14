的士車隊請人難　若7月未能如期政府可有方案？運輸署：努力推動

【的士車隊／星群的士／JOIE樂行／網約車】的士業界沉寂一段時間後，最近又有高調要求港府提速修例嚴打非法白牌車，同一時間，當局視為緩解的士與網約車亂局的「救命草」、的士車隊發展遇困難。立法會議員林筱魯今日（14日）就問當局有否制訂方案，處理的士車隊在有條件暫准通知所訂限期屆滿後、即7月底前仍未能正式投入服務的情況？



運輸及物流局局長陳美寶回應時未有提及方案，她稱的士車隊是新型服務，部份車主及司機未必了解車隊運作因而對加入車隊觀望，令營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰，包括招募司機加盟。陳美寶期望各車隊營辦商繼續積極採取不同措施招募車主和司機，而運輸署亦會繼續與各車隊保持密切溝通，努力推動車隊在今年7月底前完成籌備工作投入服務。



政府近年積極引入的士車隊制度。（資料圖片）

政府近年積極引入的士車隊制度。（資料圖片）

林筱魯今就的士車隊制度提出書面質詢，指政府於去年7月公布已向5名申請人發出的士車隊牌照的有條件暫准通知，而他們須在一年內完成籌備工作並讓的士車隊投入服務，但目前仍未有車隊正式投入服務，僅兩隊在試運。林筱魯因而問當局有否制訂方案，處理的士車隊在有條件暫准通知所訂限期屆滿後仍未能正式投入服務的情況。

的士車隊今年7月底前須完成籌備工作並投入服務

陳美寶回應指，根據的士車隊牌照暫准通知條件，該批營辦商需要在今年7月底前完成籌備工作，並投入服務。他們在投入服務時，各車隊規模必須最少達到車隊的士數目總數的60%。

她指，目前「星群的士」及「JOIE樂行」正以試行模式營運，讓乘客率先體驗服務，並累積營運經驗和收集乘客反饋。據政府了解，該兩支車隊現時共有約300輛的士參與試行，其餘3支車隊正全力籌備工作，目前已陸續有司機及車主加盟有關車隊。

早前「星群的士」公布斥資3億元發展車隊，其中購買豪華的士的開支已高達1.5億元。（資料圖片／夏家朗攝）

各車隊推不同招募措施 供新人介紹費和駕駛安全獎金

陳美寶續指，了解到的士車隊是新型的服務，部份車主及司機未必了解車隊運作，因而對加入車隊持觀望態度，令車隊營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰，包括招募司機和吸引的士車主加盟。

陳美寶認為，目前兩個車隊營辦商率先試行服務，是一個好機會讓業內人士了解車隊的運作，希望有助吸引更多車主及司機加盟車隊。當局了解各車隊推出不同的招募措施，例如舉辦車隊簡介會和招募活動、為車主舉行活動展示新型的士車款和車隊管理的新模式、向司機提供新人介紹費和駕駛安全獎金，以及提供彈性工作時間等安排。

「JOIE樂行」將提供三款的士，包括6座位的MAXUS MIFA7電動的士、6座位連輪椅座的豐田Noah 無障礙的士，以及4座位的豐田Comfort混能的士。（資料圖片／廖雁雄攝）

「星群的士」司機駕駛表現若低過40分，程式會停止向涉事司機派工作。（資料圖片／夏家朗攝）

泰和車行推出全新預約的士平台「JOIE樂行」已正式發布及上架。（資料圖片／廖雁雄攝）

陳美寶又指，自去年7月以來，獲選的5個營辦商一直在籌備車隊，包括購買新車及改裝車輛、安裝車廂內提升駕駛安全的裝置、安裝電子支付系統、開發及測試召車程式、招募司機並為司機提供訓練等。

運輸署因應各營辦商添置新車簡化程序

運輸署與各車隊定期會面溝通，推動及協助各車隊的籌備工作，並因應他們在籌備期間的需要提供協助。例如因應各營辦商添置新型號車輛作為車隊的士，運輸署在確保道路安全的大前提下簡化程序，引入批量式申請和驗車，並在驗車安排方面提供便捷措施。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／廖雁雄攝）

有第三方技術供應商推出統一召車平台

陳美寶上個月曾透露，局方正協助籌備統一的網約召車平台。事隔一個月，她表示已了解有第三方技術供應商，正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士，政府會繼續積極推動車隊推進相關工作。

陳美寶指，政府會繼續推行其他措施，多管齊下，提升的士服務質素及促進行業的長遠健康發展，為乘客提供更優質的的士服務，包括的士司機違例記分制度和兩級制罰則，並規定的士必須安裝車廂攝錄機、行車記錄儀、全球衛星導航系統等。