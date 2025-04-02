的士車隊︱實測遇派錯單　司機未開工　樂行：試運期系統或有異常

【的士車隊/JOIE樂行/的士/網約車/uber/高德】政府去年向5支的士車隊發牌，預計今年7月可以投入服務。而5支車隊中，只有2支已在試行，包括樂行車隊。記者今日（2日）試用樂行的手機應用程式「實測」預約的士，首兩次選擇了最便宜的輕便的士時均未能成功，改為選擇六人座豪華的士時本來「一擊即中」，但樂行平台卻出現「烏龍」情況，將記者的預約分派給未開工上線的司機。不過，樂行車隊的人員亦在數分鐘內致電記者解釋，指系統仍在測試中，可能會有異常情況，並即時線下安排其他司機前來接載。



「JOIE樂行」將提供三款的士，包括6座位的MAXUS MIFA7電動的士、6座位連輪椅座的豐田Noah 無障礙的士，以及4座位的豐田Comfort混能的士。（資料圖片/廖雁雄攝）

記者今日下午2時半在西環使用樂行車隊的手機應用程式，預約的士前往立法會大樓。一進入該應用程式，便彈出提示指「樂行處於體驗階段，現時只提供特定服務」。當記者想輸入搭車時間時，系統提示時間須為預約的士當刻起1小時後至翌日凌晨12時之間，換言之，乘客需提早一小時預約樂行的士。

一進入該應用程式，便彈出提示指「樂行處於體驗階段，現時只提供特定服務」。（《香港01》記者手機截圖）

當記者想更改時間時，系統提示時間須為預約的士當刻起1小時後至翌日凌晨12時之間，換言之，乘客需提早一小時預約樂行的士。（《香港01》記者手機截圖）

樂行車隊共有三款的士，分別是4座位的輕便的士、多功能6座位豪華的士及無障礙的士，收費分別是67.2元、73元及275元。如同一行程使用Uber下單，的士按咪錶計算收費為44元至54元，不按咪錶收費則為68.82元。記者兩度選擇了輕便的士，結果都是配對失敗，而下單時透過電子方式預先支付的車資，訊息顯示將於7個工作天內完成退款。

當記者第3次下單時，改為選擇豪華的士，車費為73元，等候約數分鐘便有司機接單。不過，當記者按應用程式顯示資料，致電給該名的士司機時，對方卻一頭霧水，並表示自己未開工上線，需要向車隊了解。

當記者按樂行的士應用程式顯示資料，致電給該名的士司機時，對方卻一頭霧水，並表示自己沒有上線，需時向車隊了解。（《香港01》記者手機截圖）

數分鐘後，記者接獲樂行車隊職員來電，指會線下安排另一輛的士前來接載。他解釋指系統正在試行階段，可能會有異常情況出現。其間，他曾數次致電記者，跟進調配的士最新狀況、並告知司機到達時間，態度十分良好。至下午約3時，記者順利登上樂行安排的的士。

去年的《施政報告》曾建議的士車隊提供阿拉伯語資訊，以配合政府接軌中東的大方向，但記者見該輛豪華的士內，並無貼有任何阿拉伯文的提示，車身則印有樂行標誌。

該名司機稱入行約一年，現時向樂行車隊租車。他認為加入車隊的好處是比較穩定，而且的士車隊的原意是令更多人選搭的士，的士車隊明碼實價，市民可更放心。他又指一些「單頭」司機也可選擇與車隊合作，至於樂行需提早一小時預約，他解釋指因為公司現時未有足夠司機，日後如有足夠人手便可縮短等候時間。