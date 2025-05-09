的士車隊｜星群的士預約按月增61%　盼放寬口岸限制准內地客預約

「的士大王」太子女鄭敏怡主理的「星群的士」營運的士車隊四個月，預約車程數量按月增加61%，平均車資260元，連同非預約車程，累計今年首四個月共載客81,000次，公司認為反映市民及旅客對高質素和預約的士服務的殷切需求，以及高端服務模式對市場的吸引力。



的士車隊｜「星群的士」營運的士車隊四個月，預約車程數量按月增加61%。（資料圖片/夏家朗攝）

的士車隊｜「星群的士」營運的士車隊四個月，預約車程數量按月增加61%。（資料圖片/夏家朗攝）

「星群的士」創辦人鄭敏怡營運的士車隊四個月，預約車程數量按月增加61%，平均車資260元（資料圖片/夏家朗攝）

星群的士執行董事鄭敏怡表示上月載客次數的增長成績令人振奮，證明高質素服務模式的成功。然而，她指服務市民及旅客仍然面對不少挑戰，尤其是目前的士車隊未能為經各關口由內地訪港的旅客提供預約服務，限制了進一步擴展服務範圍的能力。

她期望政府提供過渡條件，在的士車隊陸續增加車數的同時，讓的士車隊可以使用政府承諾的設施試行，如降低門檻讓已有一定數量之的士車隊在主要關口接載已預約的乘客。

的士車隊｜「星群的士」創辦人鄭敏怡9年前創立輪椅的士，到今天發展的士車隊，80後的她喜愛創新求變。（資料圖片/夏家朗攝）

目前「星群的士」車隊有接近90部豪華6座位的士在港九和新界行走，自1月試營運以來，車隊司機收到137次乘客提名，參加由運輸署舉辦的「的士司機嘉許計劃」，公司認為儘管服務質素和市場認可度方面表現亮眼，但近年職業司機人口長期不足，目前職業司機人數短缺的情況下，招募司機加入車隊仍困難，影響車隊規模的擴展速度。

的士車隊｜「星群的士」的豪華的士採用國產上汽大通Maxus Mifa 7電動車，是香港首輛6座位的士，車價約35萬元。（資料圖片/夏家朗攝）

的士車隊｜「星群的士」的豪華的士採用Maxus Mifa 7電動車，車尾箱最多可以擺放6件大型行李。（資料圖片/夏家朗攝）