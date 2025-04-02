的士車隊實測︱機場空車往尖沙咀接客　司機：勤力會比以前賺多啲

的士車隊之一的泰和車行推出的預約的士平台「JOIE樂行」於上月31日試營運，市民可預約最快1小時後至24小時内行程。《香港01》今午（2日）以顧客身份實測叫車，以最便宜的輕便的士來說，收費比同期Uber按錶收費的士及飛的叫車費貴逾30元至50元不等。



此外，初次叫輕便的士時失敗，要第二次嘗試召叫六座位的士才成功，司機更比預定時間早25分鐘到達接載地點。今趟旅程，在尖沙咀叫車，但司機是由機場空車前往接載，司機解釋是因為現時較少人加入車隊，公司正積極招募：「如果勤力的話，比以前賺多啲」。



「JOIE樂行」將提供三款的士，包括6座位的MAXUS MIFA7電動的士、6座位連輪椅座的豐田Noah 無障礙的士，以及4座位的豐田Comfort混能的士。（資料圖片/廖雁雄攝）

「JOIE樂行」為3月31日時推出平台服務，共提供3款車型，分為4座混能的士、6座電動的士及無障礙的士，初期料有200部的士參與試營運。

尖沙咀往葵芳輕便的士收130.8元 較Uber Taxi貴逾30元

記者今日下午約2點40分時使用手機程式叫車，平台顯示只能預約1小時後及24小時内的行程。記者由尖沙咀前往葵芳，最便宜的輕便的士收費為130.8元，6座的士收費為142.1元，無障礙的士為255元，三者皆比同期Uber按錶收費的士及飛的叫車貴。以最便宜的輕便的士來說，收費貴上述兩平台逾30元至50元不等。叫車後無論是否成功，使用者都需先於平台付款。

Call最便宜輕便的士不果 轉Call六座位2分鐘後有司機接單

記者首次試叫最便宜的輕便的士不果，介面顯示該時段預約名額已滿，行程被取消；然後轉叫6座的士，約2分鐘後有司機接單。記者打電話詢問司機，可否早於程序中的預定時間到接載地，司機稱，正從機場駛向尖沙咀，將盡快到達。

司機較原定早25分鐘到達 再多等7分鐘沒不滿

程序中的預定接載時間為3點45分，司機於3點18分到達接載地，早預期時間逾25分鐘。記者約7分鐘後才上車，司機耐心地於接載地點等候，亦沒有任何不滿。車内環境乾净，沒有異味，空間寬敞，惟未見阿拉伯語、日文、韓文等告示。

該司機表示，剛完成一單接載街客至機場的生意，便留意到平台彈出新訂單，於是便接下訂單來到尖沙咀，是次車程為今日第二單透過手機平台接的訂單。

司機認同現時平台仍有很大改善空間，「我今早接了公司的電話訂單，但後來平台（手機應用程式）又彈了訂單給我，我只好將該單（通過客服）讓給其他同事做」。

可接街客單、車隊電話單、平台單 未知平台抽成

問及現時約有多少車隊司機，司機回答不多，但公司正積極邀請行家加入，惟暫未推出任何獎金機制。司機又提到，現時以租車制工作，可以接街客單、車隊公司亦會透過電話派單、現時更可用平台接單，前兩者的車費收入皆可「自己袋」，後者需與公司分拆利潤，惟現時還未知悉分成比例，料將低於Uber抽成。

記者於尖沙咀叫車，惟司機須由機場出車，他表示，現時較少人加入車隊，公司正積極招募司機。（《香港01》記者攝）

司機稱「月薪制」比起「租車制」好

除了租車制外，有車隊稱將以「月薪制」聘請司機，惟載酬需全部上繳公司。剛從酒店業轉行至的士業不久的司機認為，「月薪制」比起「租車制」較好，「如果包薪就好， 人人都會衝過去（做司機）」。

不過，司機現時滿意工作，感激車隊信任自己，願意讓他駕駛新型電動的士，直言該款車型價錢昂貴。他表示，該工作多勞多得，「如果勤力的話，比以前賺多啲」。

冀藉加入車隊改外界對的士行業觀感：要學好多嘢㗎

司機亦稱，知悉港人普遍對的士行業觀感不好，希望藉加入車隊改變港人印像，為的士業界出一份力。問及加入車隊是否有任何條件或需要培訓，他回答需上訓練課，「要學好多嘢㗎，例如如何和客人溝通」，同時亦需要基本的英文對話能力，惟不需學習阿拉伯語等。他直言，「不會有那麽多人說阿拉伯語，而且他們大多都會說英文」。

記者上車後約16分鐘後到達目的地，與預計行程時間相若，司機駕駛技術及態度良好，全程沒有顛簸，與記者有講有笑，離開時更與記者揮手說再見。