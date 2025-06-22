網約車｜Uber半數司機屬全職　司機：願接受與的士同等規管

政府研究立法規管網約車平台預計年中出爐，焦點之一在於會否容許更多非的士合法取酬載客。根據Uber呈交立法會文件，約51%司機以網約車為唯一收入來源，即他們為全職Uber司機，約有1.5萬人。



全職Uber司機陳先生認為網約車合法化的利大於弊，有助加強香港旅遊業的地位，又可帶來公平及良性的競爭。他強調願意繳交稅款，接受與的士同等的規管。



全職Uber司機陳先生在2019年開辦金融貿易公司，其後碰上新冠疫情爆發。（梁鵬威攝）

全職Uber司機陳先生曾一度瀕臨破產，淪為無業游民，最後加入Uber司機行列。（梁鵬威攝）

網約車平台Uber已進駐香港超過10年，一直爭取合法化。Uber近期表示超過30,000人於過去12個月內，使用Uber App揸車賺取收入； Uber上呈立法會的調查指出約51%司機以網約車為唯一收入來源，即屬於職業司機。

全職Uber司機陳先生每周工作6日，每日工作約12個小時，月入賺逾3萬元。（梁鵬威攝

每日工作12小時、每周開工6日

陳先生過去可謂是一名中產階層，碰上新冠疫情爆發，為了保全員工的飯碗，他耗盡畢生積蓄，變賣資產套現，接近破產邊緣，仍未能捱至疫情結束，最後淪為無業游民。當時陳先生的一雙兒女尚在讀中學及小學，為家庭支柱，他於是加入Uber司機行列。

目前陳先生每周工作約6日，每日工作約12個小時，平均月入賺逾3萬元，最高更可賺5萬元，足以維持家庭的日常開支。他指工作可靈活分配時間，兼任家庭司機接載兒女到學校，因此已無意欲重返辦公室職場。「我搵到呢份人工，我仲可以照顧我屋企人，我比較開心啲。」

2025年5月11日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署發起請願行動。（資料圖片／黃浩謙攝）

不過，的士業界與網約車平台的矛盾愈演愈烈，去年更有的士司機自發組織「放蛇」行動打擊白牌車司機。家庭為重的陳先生也只好暫時停工。「我睇到啲新聞，第二日即刻唔開工，因為我唔想有咩問題會影響到屋企人。」他認為全世界都在開放網約車平台，內地更是發展成熟，至今都沒有出現問題，相信網約車與的士業界在香港能夠共存。

全職Uber司機陳先生認為，雖然內地政府容許網約車合法化，但優先考慮的士業界的感受。（資料圖片）

倡網約車跨境口岸上落客點設在較遠位置 的士則較近

陳先生在北上期間觀察到，雖然內地政府賦予網約車合法的地位，但仍優先考慮的士業界的感受。若以人流較高的跨境口岸為例，網約車上落客點設在較偏遠的位置，的士站則放在靠近旅客出入口的位置。他認為此舉既可保障司機，也能安撫民心，養活一眾自力更生的網約車司機。

指網約車合法化利大於弊 強調願意繳交稅款

陳先生又指，Uber等網約車平台在全球通行，例如他近年便接載不少外國旅客，他質疑為何政府不順應市場趨勢，以加強香港旅遊業的地位。他認為網約車合法化的利大於弊，更可帶來公平及良性的競爭。「你睇下𠵱家的士司機嘅態度，佢哋開始感覺到有威脅，要做返好啲。」

陳先生強調願意繳交稅款，也接受與的士同等程度的規管，包括必須接受駕駛筆試及違例扣分制度等。「總之你按返正常程序，你點樣對待的士司機，你咪點樣對待返我，冇所謂㗎。」

全職Uber司機陳先生表示願意繳交稅款，也接受與的士同等的規管。（梁鵬威攝）