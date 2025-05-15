消委會易潔鑊｜$1399Ballarini升溫190度花16分鐘　與最快相差9倍

【消委會／消委會測試／易潔鑊】易潔鑊為居家必備的廚具，消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的樣本。結果發現，傳熱最快和最慢的易潔鑊樣本，所需時間可相差逾9倍，有6款樣本可在兩分鐘內升溫至190度，但最慢的意大利品牌Ballarini需時近16分鐘，該款易潔鑊大約零售價為1,399元，聲稱意大利製造。



消委會亦發現，有4款樣本未能符合歐洲標準中防黐底測試的要求，另有兩款樣本手柄未能通過防火測試，有可能帶來安全風險。詳情可一覽下文。



消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的易潔鑊。（廖雁雄攝）

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的易潔鑊。（廖雁雄攝）

消委會今次測試共24款易潔鑊樣本，全部直徑為26厘米或28厘米，樣本主要購自百貨公司、家居用品店及專門店，每件或每套售價由90元至1,750元不等，所有樣本均標示適用於氣體煮食爐、電磁爐和電陶爐。

消委會易潔鑊｜法國特福Tefal需要超過5分鐘升溫至190度

測試結果發現，易潔鑊的傳熱速度和熱力分布表現參差。傳熱速度方面，當中4款樣本包括德國菲仕樂Fissler、日本和樂亭、特福Tefal、意大利Ballarini，需要超過5分鐘才可升溫至190度。當中又以Ballarini表現最差，需要15分鐘56秒才能加熱至所需溫度。

消委會指，若廚具加熱食物的速度較慢，可能會增加煮食所需的能源，或未能符合消費者的期望。

大約零售價1399元的Ballarini升溫190度花16分鐘，與最快的樣本相差9倍。（廖雁雄攝）

大約零售價1399元的Ballarini升溫190度花16分鐘，與最快的樣本相差9倍。（廖雁雄攝）

大約零售價1399元的Ballarini升溫190度花16分鐘，與最快的樣本相差9倍。（廖雁雄攝）

消委會易潔鑊｜意美廚鑊面溫度差異較大未能符合標準要求

熱力分布的平均度方面，共有4款樣本所量得的最高溫度超過290度，鑊面溫度差異較大，未能符合標準要求，包括Vita Craft、EZ COOK PROFESSIONAL、diseno和意美廚IDEALE CHEF。

消委會指，當中3款樣本屬於網紋／蜂巢紋塗層，其熱力分布較不平均，估計由於該類樣本的塗層呈網狀並凸起，以致未能均勻受熱。

消委會易潔鑊｜共4款樣本防黐底表現不理想

消委會按歐洲標準測試防黐底表現，實驗室利用儀器在易潔鑊表面打磨500次，以模擬長期使用後的狀況，之後沒有加入食油再煎班戟，檢視樣本是否出現黐底。測試會重複進行5次，每次用鑊鏟將整個班戟取出，若班戟能夠完整取出，沒有在鑊面留下班戟殘餘物，方可符合標準要求。

測試結果發現，3款樣本未能完整取出班戟，包括Vita Craft、EZ COOK PROFESSIONAL和意美廚IDEALE CHEF。另外Rossetti在取出班戟時，部份易潔塗層出現剝落的情況，並黏附於班戟上，即表現同樣不理想。

消委會易潔鑊｜共兩款樣本手柄未能通過防火測試

另外，消委會測試時用火點燃手柄，要求手柄的物料在火源移走後的15秒內自動熄滅，同時手柄物料不應出現溶解的情況。最終發現Home Coordy和Topvalu BESTPRICE未能通過防火測試，未能於15秒內自動熄滅，有可能在高溫煮食或接近火源時出現危險。

消委會易潔鑊｜Happycal手柄的金屬部份可達183度

消委會亦在樣本中添加了煮食油，並加熱至200℃，維持相同溫度30分鐘，然後再在距離鑊邊三分之一手柄長度的位置，量度手柄底部的溫度。結果發現有6款樣本的金屬部份，所量得的溫度高於標準的上限。

當中ecHome、Pearl Life、Happycal、Vita Craft，均沒有在包裝或使用說明書上標示相關警告字句，其手柄的金屬部份量得91度、106度、183度和82度，即消費者使用期間有可能因手柄過熱造成意外或受傷，未能符合標準要求。

消委會易潔鑊｜廠商回應 Rossetti及意美廚稱應參考舊版標準測試

Rossetti的供應商表示，消委會的熱力分布和防黐底測試，按歐洲標準EN 12983-1最新的2023版本，而相關型號在2022年生產，因此不適用舊版。供應商又指，將向消委會提供產品安全測試報告，表示產品符合德國LFGB和其他相關安全要求。

意美廚IDEALE CHEF的供應商同樣表示，相關型號已經停產，認為消委會的測試應參考舊版標準進行。

消委會易潔鑊｜廠商回應 ecHome指正常情況不會觸及高溫金屬部份

ecHome的代理商回應指，量得最高溫度的金屬部份，在正常使用下不會觸及，不構成危險。該公司會在包裝上增加提示，提醒消費者在煮食時應小心燙手及採用隔熱裝備。

代理商又指，已就耐腐蝕測試去信廠商，到實驗室進行相同測試，結果發現產品未有出現腐蝕情況，估計只屬個別事件，因此會在包裝上增加提示，提醒消費者在煮食酸性食物後應盡快清洗，以免影響塗層使用效果和耐用性。

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的易潔鑊。（廖雁雄攝）

消委會易潔鑊｜廠商回應 diseno不同意熱力分布的測試結果

diseno的代理商表示，不同意熱力分布的測試結果，由於該產品可在不同爐具上使用，而不同爐具的加熱時間有所不同，強調若採用不同的爐具，熱力分布將有所不同，因此不能一概而論。

法國特福Tefal的代理商表示該產品在塗層中加入礦物元素，以增加易潔效能和耐用性，亦可減少在煮食時加入的油。