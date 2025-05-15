消委會易潔鑊｜IKEA鑊$130性價比最高　勝$1750德國WMF、便宜12倍

【消委會／消委會測試／易潔鑊／IKEA宜家家居／法國特福／AEON TOPVALU／性價比】易潔鑊為居家必備的廚具，在坊間五花百門的產品中，究竟哪一款才是性價比最高？消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的易潔鑊，結果發現有8款樣本的總評分獲得五星級。



當中以IKEA宜家家居一款內地製造的平底鑊最便宜，只售130元，更在防黐底及熱力分布上取得不錯的表現，可謂是性價比最高之選。若以傳熱速度測試為例，IKEA樣本只花費3分33秒，反觀法國特福Tefal的一款樣本，大約零售價為349元，卻需時8分02秒，即時間上相差2.2倍。



五星級樣本中收費最高為德國品牌WMF的易潔鑊，同樣為內地製造，但索價1,750元，即購買一隻WMF易潔鑊，相等於購買13隻IKEA平底鑊。不過該品牌提供長達5年的保養期限，IKEA則沒有提供保養服務。



消委會易潔鑊｜$1399Ballarini升溫190度花16分鐘 與最快相差9倍

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試24款直徑26厘米或28厘米的易潔鑊。（廖雁雄攝）

翻查消委會的評價表，共有8款易潔鑊的總評分獲得五星級。（香港01製圖）

消委會今次測試共24款易潔鑊樣本，全部直徑為26厘米或28厘米，樣本主要購自百貨公司、家居用品店及專門店，每件或每套售價由90元至1,750元不等，所有樣本均標示適用於氣體煮食爐、電磁爐和電陶爐。

消委會易潔鑊｜意美廚傳熱速度最快 1分半鐘升溫至190度

測試結果發現，有6款樣本傳熱速度的表現理想，兩分鐘內可升溫至190度，當中包括ecHome、Vita Craft、GreenPan、Lacena、EZ COOK PROFESSIONAL和意美廚IDEALE CHEF。其中又以意美廚的速度最快，只需1分29秒。

法國特福Tefal聲稱使用回收鋁作為易潔鑊鑊身的材料。（廖雁雄攝）

法國特福Tefal聲稱使用回收鋁作為易潔鑊鑊身的材料。（廖雁雄攝）

消委會易潔鑊｜法國特福Tefal採用回收鋁有助減少環境影響

消委會檢視所有樣本資料，發現有兩款聲稱使用回收鋁作為易潔鑊鑊身的材料，包括法國特福Tefal和GreenPan。

消委會指，回收鋁的製造過程較製造新鋁所需的能源少達95%，因此使用回收鋁作為原材料製作易潔鑊，可大大減少在製造過程所產生的碳排放，有助減少對環境造成的影響。

消委會易潔鑊｜所有樣本無釋出受關注致癌物或環境污染物

此外，消委會表示全部樣本均未有釋出受關注的致癌物，或環境污染物PFOS和PFOA，至於可萃取重金屬和總遷移量，都符合歐洲相關要求，呼籲消費者可安心使用。

總評分五星級最便宜的樣本為IKEA一款平底鑊，屬於「平均型選手」，大約零售價更低至130元，可謂是性價比最高之選。（廖雁雄攝）

總評分五星級最便宜的樣本為IKEA一款平底鑊，在防黐底及熱力分布上更有不錯的表現。（廖雁雄攝）

消委會易潔鑊｜IKEA國產貨$130成性價比最高之選

根據消委會的評價表，共有8款易潔鑊的總評分獲得五星級，當中最便宜的樣本為IKEA的一款平底鑊，聲稱原產地為中國內地，雖然各方面測試未屬於最頂尖，但沒有被發現大問題，在防黐底及熱力分布上更有不錯的表現，屬於「平均型選手」，大約零售價更低至130元，可謂是性價比最高之選。

若以傳熱速度測試為例，IKEA樣本只花費3分33秒，反觀法國特福Tefal的一款樣本，聲稱原產地為法國，大約零售價為349元，卻需時8分02秒，即相差2.3倍。

五星級易潔鑊最貴的樣本，為德國廚具品牌的WMF，大約零售價為1,750元，即購買一隻WMF易潔鑊，相等於購買13隻IKEA平底鑊。（廖雁雄攝）

五星級易潔鑊最貴的樣本，為德國廚具品牌的WMF，大約零售價為1,750元，即購買一隻WMF易潔鑊，相等於購買13隻IKEA平底鑊。（廖雁雄攝）

消委會易潔鑊｜五星評分最貴德國WMF 索價$1750可買13隻IKEA鑊

至於五星級易潔鑊最貴的樣本，為德國廚具品牌的WMF，聲稱原產地為內地，雖然各方面測試同樣理想，並提供5年保養期限，但大約零售價為1,750元，即購買一隻WMF易潔鑊，相等於購買13隻IKEA平底鑊。

所有測試樣本中，最便宜為AEON專售品牌Topvalu BESTPRICE，只低至90元，惟有一項測試不合標準。（廖雁雄攝）

所有測試樣本中，最便宜為AEON專售品牌Topvalu BESTPRICE，只低至90元，惟有一項測試不合標準。（廖雁雄攝）

消委會易潔鑊｜AEON品牌$90平絕所有樣本 惟防火測試不合格

此外，所有測試樣本中，最便宜為AEON專售品牌Topvalu BESTPRICE，聲稱原產地為內地，只低至90元，在煮飯表現及耐用測試等也有不錯的表現，惟該樣本的防火測試中不合標準，最終評分只得三星級。