仁滙醫務疑結業｜海關警方消委會共收到2530宗舉報　涉款近1200萬

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）疑結業，公司唯一登記董事朱靄風及公司秘書關詠琛，涉違反商品說明條例遭海關拘捕。



海關與警方截至今日（7日）下午5時接獲1,686宗舉報，涉款720萬港元；消委會同期也接獲844宗有關仁匯醫務集團懷疑結業的投訴，涉及金額合共457萬港元。三個機構合共收到2,530宗舉報 涉款近1,200萬元。



仁滙醫務集團懷疑結業，海關今日（7日）拘捕一名61歲男董事及一名31歲女公司秘書，圖為涉案被捕女子。（王海圖攝）

仁滙醫務集團懷疑結業，海關今日（7日）拘捕一名61歲男董事及一名31歲女公司秘書，圖為涉案被捕女子。（王海圖攝）

海關及警方接獲1686宗舉報 最低$350、最高2.9萬元

海關今晚不指名表示，發現涉案商戶疑結業前數天仍有銷售醫療服務，接受消費者的預繳式消費付款，涉嫌違反商品說明條例中，不當接受付款的罪行。海關今日（7日）拘捕一名61歲男董事及一名31歲女公司秘書。

海關及警方暫時接獲1686宗舉報，涉款720萬港元。最低一宗金額為350元，最高一宗金額為約2.9萬元。

海關不良營商手法調查第一組指揮官曾建華表示，案件仍在調查中，會繼續調查涉案商戶結業前的營運及財政狀況，以及有否進行不尋常銷售活動。

海關不良營商手法調查第一組指揮官曾建華表示，截至今日下午5時，海關及警方接獲1686宗舉報，涉款720萬港元。（王海圖攝）

消委會接獲844宗投訴 涉款457萬

消委會表示，截至今下午5時，共接獲844宗有關仁匯醫務集團懷疑結業的投訴，涉及金額合共港幣457萬港元；當中涉及最高金額的個案為23,550元，而每宗個案平均金額為5,425元。

其中，投訴性質最多為店舖結業，共有678宗投訴；其次為更改 / 終止合約，共有126宗投訴；其餘人分別投訴銷售手法、服務延誤、服務質素及其他。

消委會今指至今接獲773宗有關仁滙懷疑結業的投訴（黃浩謙攝）

消委會今指至今接獲773宗有關仁滙懷疑結業的投訴（資料圖片）