消委會．智能手錶｜量血氧Garmin/Apple/Samsung部份機款偏差最少

消委會今（15日）發布最新一期選擇月刊，其中測試了市面上44款智能手錶及手環，發現各機款量度血氧表現懸殊，9個樣本量度的數據偏差不多於1.12%，獲4.5或以上評分，包括Apple Watch Series 10 GPS、Samsung Galaxy Watch FE，而Garmin Forerunner 955唯一獲5分。小米及華為有機款偏差分別達2.56%及3.01%，僅獲1.5分及1分。



測試又發現，全部樣本都有量度心率的功能，一半樣本準確度表現良好，Apple Watch Series 10 GPS、Samsung Galaxy Watch FE、Google Pixel Watch 3等六個樣本獲最高5分。小米、Withings，都有樣本僅獲2分。



消委會早前測試了市面上38款智能手錶或6款智能手環，價錢由199至9,799不等。測試由歐洲一所實驗室負責，由3位試用者佩戴各款樣本進行不同活動，包括靜態、低強度步行、高強度跑步及踩單車，以樣本量得的數據與同時使用的精密儀器所取得的數據作比較。項目包括運動及健康數據、智能功能、電池表現、使用方便程度、應用程式、功能多元性及製造質量等。

小米Watch 2 Pro/華為Watch Buds 量血氧偏差大

41款樣本有量度血氧量的功能，但測試發現各機款量度血氧「非常參差」，9個樣本量度的數據偏差不多於1.12%，獲4.5或以上評分，包括售價3,399元的Apple Watch Series 10 GPS、1,598元的Samsung Galaxy Watch FE，而售4,099元的Garmin Forerunner 955唯一獲5分。

小米Watch 2 Pro及華為Watch Buds偏差分別達2.56%及3.01%，僅獲1.5分及1分。

售價4,099元的Garmin Forerunner 955在量度血氧量方面獲5分，是44個樣本中最高。

6 款樣本量度心率表現好獲5分

全部樣本都有量度心率，即心跳速度的功能，惟消委會指表現頗參差。半數智能手錶樣本於不同的活動量得的心率數據偏差均不多於7.5%，表現良好。Garmin fenix 8 AMOLED、Apple Watch Series 10 GPS、Samsung Galaxy Watch FE、Google Pixel Watch 3等六個樣本，同獲五分。

Withings ScanWatch 2及ScanWatch Light，於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%，於踩單車時量得的偏差更逾21%，影響整體量度心率的表現，僅獲2點評分。兩樣本售價分別為2,698及1,998元。

同獲2點評分的還有小米智能手環 Smart Band 8 Active，於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%。