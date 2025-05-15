兩消防員涉輪姦醉酒女　首被告指事主熱情　曾在酒局上摸其大腿

兩名消防員涉於酒店輪姦26歲醉酒女子案，今(15日)在高等法院續審，首被告李浩田出庭自辯。他稱多年前做暑期工認識事主，之後多年無見面。至案發前才再次聯絡。李稱在指稱強姦事件前，曾經和事主、另一被告等人一同飲酒。他指和事主仍然如過往般熱情健談，在該次酒局中，事主曾坐在他和另一被告中間，事主並曾摸他的大腿及搭其膊頭等肢體動作。在該次酒局後，他與事主便開始每天都聯絡。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），案發時均為消防員。他們同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

首被告李浩田自辯稱，他是一名消防員，次被告於2019年時加入他工作的觀塘消防局，兩人興趣相近而變得熟絡。

多年前做暑期工認識X

李稱他於2013至2014年左右，做暑期工時認識事主X。他與X熟絡後會一同用膳消遣。他形容X為人開朗健談，之後便未再見面，但他仍可以從社交平台得知X的動態，亦見X分享飲酒及去派對的照片。

X在第一次酒局坐在兩被告中間

至2021年8月初，兩人再聯絡，並於同月8日晚再相約在尖沙咀飲酒。除了李和X，次被告和另外兩名朋友也出席。李指，當晚氣氛融洽，眾人很快便玩得很投入。在玩遊戲期間，X坐在他和次被告中間，X亦有與兩人有肢體接觸，並指X曾摸他的大腿和搭其膊頭。

X曾問有關大麻的事

李稱當晚曾陪伴X到露台抽煙，兩人談及感情狀況，X稱她當時沒有男朋友，又問他大麻的事，但李稱他連煙都不會抽。但李指雖然多年無見，X仍然如過往般熱情、健談。

該酒局後每天與X聯絡

他指，X當晚飲了三杯雞尾酒和兩杯烈酒，但沒有醉意，能自行回家。其後，兩人每天以訊息閒談。他指起床後，便和X傳訊息，直至休息或有人不再回覆。

因有限聚令訂酒店房飲酒

至8月20日早上，李收工後約X飲酒，他亦相約次被告和另外兩名女性朋友。因當時有限聚令，酒吧11時許便關門，而他的朋友較晚才出席，首被告遂叫次被告訂酒店房間。

案件編號：HCCC230/2024