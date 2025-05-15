中醫師為兩女按摩時涉觸碰私處兼下體壓臀　認非禮罪還押候判

37歲中醫師涉為一名獲邀為其診所宣傳的女子按摩時，觸及女方臀部等位置，並用下體頂女方，女事主覺不當叫停並報警。惟中醫涉在保釋期內又再非禮一名兼職女護士。中醫師今（15日）於九龍城裁判法院承認兩項猥褻侵犯罪。裁判官陳志輝將案件押後至6月5日判刑，以索取被告的背景報告，被告期間需還押。



被告袁桂禧（37歲，中醫師）被控2項猥褻侵犯罪，指他於2024年8月11日及12月1日，在香港尖沙咀寶勒巷17號5樓A室禮夏堂中醫專科診所內，猥褻侵犯另一人，即女子X及Y。

被告袁桂禧在九龍城法院認在中醫診所內非禮兩女子。(資料圖片)

X獲邀為診所宣傳接受被告治療

案情指，被告是中醫師，在一間名為禮夏堂中醫專科診所裏工作，女事主X獲邀為診所宣傳，分別於2024年7月13日、7月28日及8月11日接受被告的治療。

被觸碰私處之餘覺遭被告下體頂著

X在第三次接受被告的治療時，被告為X進行按摩、針疚及正骨療法，期間有用一塊布遮蓋X的身體。被告在為X進行按摩時，突然把手伸進X的內衣，按摩X的臀部約 30 秒，之後又按摩X的大腿内側及外側20秒鐘。X同時感到被告的下體頂着她的臀部約10 秒，並數次觸摸其陰部。X對被告的行為感到非常反感，要求被告停止，並於稍後報案，被告其後在寓所被捕。

保釋期間再非禮兼職女護士

被告在保釋期間再干犯另一項非禮罪，即在同一診所裏非禮兼職護士Y。案發時，Y正單獨與被告工作，被告提議為Y提供針灸治療。被告首先將他的右手伸進Y的上衣裏，並對她的腰部進行了約3-5分鐘的按摩。

為Y按摩在其耳吹氣

在Y的查問下，被告聲稱她的淋巴結阻塞。被告一邊按摩Y的右肩，一邊不停地向她的右耳吹氣。其後被告突然用右手按摩Y的右乳房約2至3分鐘。Y感覺到被告的陽具一直壓在她的右臀上。Y當時不敢出聲，因為她與被告單獨在診所。Y其後看到被告的陽具勃起，然後為Y按摩，當時Y覺得被告的陽具頂著她的左臀，其後更壓左Y身上。Y其後將事件告知母親，並於同日報案。

案件編號：KCCC3048/2024