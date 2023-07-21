中醫涉以驅鬼非禮　事主母指被告曾借錢渡難關　女兒問會否收契女

中醫師涉嫌以作「驅鬼儀式」為名，非禮16歲少女X及其女同學Y案續審，X指插其母肛門，案件今（21歲）在區域法院續。X母續下午作供時稱，被告曾3度借錢助她渡過難關，X因而十分感動，並問她被告夫婦會否收「契女」。X母又指，X之後有私下問被告借錢但被拒絕。她見X經常賭錢及夜歸，未有為X申請獎學金，X因而與她吵架，更認為是被告從中作梗。控方盤問時質疑為何X母會執要女兒找被告看診，X母說：「搵相熟醫生睇唔係正常既事咩？」案件押後至10月5日結案陳辭。



被告夫婦曾借3萬不收利息無還款期

X母今午繼續以辯方證人身份作供，她稱2021年5月初因欠租，多次差點未能回家，因而向被告周國強(65歲)及其妻借錢，兩人初時未表明意願，及至母親節當天，X及Y二人提出邀請被告夫婦一起食飯，被告的妻子將一張三萬元支票給X母，稱沒有利息，也不會催她們還款。X見狀即感動和開心，又稱日後不用偷偷回家。

被告周國強否認非禮及用虛假藉口促致性行為等6罪，在區域法院受審。

事主X感動問被告會否想收契女

X母指X當天便向她問起被告會否想收「契女」，X母說不清楚。後來，被告告知X母指X曾兩度向他們夫婦借錢，均被他們拒絕。被告特意叫X母不要因而責罵X，但應了解一下X要錢的原因。X母表示明白，事後亦有給了兩筆錢X。

指女兒賭錢未為X申請獎學金

同年8月，X母原本有意為X申請學校的獎學金，成功申請每月可收到一筆錢。但X母覺得X暑假期間外出賭錢，指獎學金屬於納稅人的錢，給X會「去向不明」，最後無為X申請。X得悉事件後與她爭執，並謂：「一定係周醫生教你。」X母回應說：「你唔好拉佢落水，同佢無關係。」當時已在X家的被告見狀表示不宜針灸便離開，之後沒有再到X家。

X自14至15歲起每月給家用3500元

X母續指，X於9月30日離家出走，此後沒再與她聯絡。X母又補充指，過去不曾要求X交家用，但X每月給她約3500的家用。X母平日會給錢X應付日常生活開支，但美甲、染髮及紋身等均是X自己負責。X母重申，被告不曾為X及Y進行需裸身的「驅鬼儀式」。X母亦有透露X有做兼職，又指X自14至15歲便開始會給她家用，直至2021年5月。

控方質疑為何X執意要被告看診

控方問被告與X無任何特殊關係，X也看過其他醫生，為何這一次非看被告不可。X母說：「睇開架嘛。」又指X於2015年曾見過被告。控方隨即問：「街上撞到個次就叫睇醫生啦？」X母聞言保持沈默。控方再問，X於2015年後就未有再見過被告，為何事隔6年後會一定要被告為她診症，X母反問：「搵相熟醫生睇唔係正常既事咩？」控方質疑兩人「點熟法？」X母指過去到被告家調理身體時，X會在旁玩耍。

疑Y或被要脅

控方又問Y與被告並不熟悉，為何也要誣衊被告。X母指，因為X有Y的把柄在手，並用此要脅Y。

被告周國強（65歲），被控6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪，指其於2021年2月至7月間6度犯案。

案件編號：DCCC 761/2022