中醫以驅鬼為名非禮兩少女　官斥明顯為滿足變態心理　囚5年10月

母親懷疑其16歲女兒及其朋友「被鬼跟」，要求一名中醫師數度為兩女作道教儀式「驅鬼」，中醫師卻藉機用手指插兩名少女的陰道及肛門，甚至以「轉移」為名，要迫女兒指插其母等。中醫師早前被裁定非禮及虛假藉口促致他人非法性行為等7罪成，案件今（7日）在區域法院判刑，法官敦啟安判被告入獄5年10個月。



郭官批評被告利用少女母親迷信心態，訛稱自己可以道教儀式協助兩名事主辟邪驅鬼，並以此作為藉口多次性侵兩名事主，其中一次更誘騙少女及其母脫光衣服，要求二人互相用手指插入對方肛門，雖然沒有參與了程，但此行為明顯是要滿足其窺淫及猥褻的變態心理，行為極其卑劣。



被告周國強（65歲），早前被裁定6項非禮及1項虛假藉口促致他人非法性行為罪成，指他於2021年2月至7月間，分别3度非禮事主X和Y，以及促使X進行非法性行為。

被告周偉強在區域法院被裁定非禮及以虛假藉口促致性行為等7罪成。

X母深信鬼神叫被告為X作法

X的口供透露，其母深信「鬼神」之說，並認為她遭前男友下降頭，故要求被告為她進行道教儀式。被告第一次到其家作法時，被告要她赤裸躺在床上，被告用手指搜入她的肛門5至10分鐘，被告之後一邊唸經，一邊用雙手推她的乳房。同類的事件一直持續約5個月，大概每半個月一次。被告又為X作「淨第」儀式，即要X全身赤裸地坐在一個水盆上。被告一邊唸經，一邊手持佛牌掃她全身。

曾解釋插肛是要抽鬼怪出來

她指被告有次稱要將X身上的「鬼」轉至其母身上，指示X將手指插入母親的陰道及肛門。X不願意，被告便捉住她的手，再其手指插入其母的肛門，約5至10分鐘後再叫X取出手指，被告又用自己的手指插入X母的肛門內。被告當時解釋肛門是「陽極」、尿道是「陰極」，他會在肛門「抽嗰啲我畀人落降頭既鬼怪出嚟」。

事主Y暫住時亦遭非禮

X又指期間她的朋友Y曾到其家暫住，Y亦同遭被告以類同方式在作法時遭非禮。

郭官裁決時指，不相信X會因與母親鬧翻，或向被告索取金錢不遂，便誣告和遷怒於被告；X的朋友Y更沒有理由對陌生人作出如此嚴重的指控。X母和被告的供詞不可信，質疑二人是為了使被告脫罪而合謀作供，裁定被告利用X母的迷信和無知，以及對他的信任，假借宗教之名，對兩名少女甚至X母親進行性侵犯。

案件編號：DCCC 761/2022