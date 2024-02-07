中醫為兩女按摩時觸其陰部　裁非禮罪成　揭曾因同樣罪名囚1年

曾涉看診時非禮女病人被判囚一年的中醫，涉在同一診所內，以相同手法非禮另兩名女病人，均是在為病人按摩時觸及女方的陰部。他早前否認3項非禮罪受審，裁判官今（7日）在觀塘法院裁決，認為中醫師是有意觸及兩名女病人的陰部，非辯方所指的是意外觸及，裁定他罪成，並把判刑押後至2月28日，期間索取中醫師的背景報告。



被告曾廸民，39歲。他被控3項非禮罪，分別指他於2021年6月2日和12日，在觀塘匯景廣場一間中醫藥中心非禮X，以及於2021年8月5日在上述同一地點非禮Y。控方案情指，X和Y分別因肩頸痛和梨狀肌綜合症而求診，治療按摩期間遭被告觸及陰部。

被告曾廸民再被裁定兩項非禮罪成。(資料圖片)

被告辯稱曾向事主稱會觸及大腿內側

裁判官裁決指，兩名事主X和Y的作證誠實可靠，相反被告自辯的說法不可信亦不可靠，未有接納其說法。裁判官舉例指，被告辯稱曾向X解釋，治療時會觸及她大腿內側，有機會觸向其陰部，X當時回應無問題，裁判官指陰部是女性的重要部位，自然對此有戒心，理應要求不進行該療程。

X想預約其他醫師卻只得被告有空

辯方質疑X被非禮，仍然多次光顧，X解釋其肩頸痛屬突發性，她致電診所預約其他醫師，診所回覆只有被告有空檔。裁判官認為，X的解釋合理，沒有不可信之處。裁判官認為，被告是有意觸及兩名事主的陰部，不接納辯方指，被告在不小心或不知情觸及，因此裁定他罪成。

被告曾因相同罪行判囚1年

被告亦涉嫌於2021年4月，即本案發生前兩個月，在同一中醫藥中心非禮另一名女病人。案情指該女病人因肩頸痛求診，被告為她治療按摩時，按壓對方的陰部，並一度指插陰道。被告於2022年被裁定1項非禮罪成，判囚1年。

案件編號：KTCC1287/2022