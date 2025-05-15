南丫海難死因｜船廠董事推翻2013年說法　建船時已敲定不裝水密門

2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（15日）續，建造「南丫四號」的財利船廠董事羅愕瑩被傳召作供，羅承認船隻沒按標書要求設5道水密艙壁，亦承認圖則有差錯。羅解釋，他早在1994年外判公司繪製「南丫四號」圖則階段，發現裝上水密門會違反海事處的規例，故最終敲定不安裝水密門。海事處代表澄清羅誤解法例，羅回應：「可能我理解錯誤囉。」羅承認，他今天才首次表示他與外判公司董事商討後決定不安裝水密門，換言之推翻了其在2013年獨立調查委員會的說詞。



財利船廠董事羅愕瑩(右)稱建船時已敲定不建水密門，與他在2013年獨立調查時說法不同。(陳曉欣攝)

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

羅愕瑩曾任海事處特許驗船師

財利船廠董事羅愕瑩供稱，他在大學修讀造船工程，是英國驗船委員會委員，亦曾擔任海事處特許驗船師。

羅指他在1973年加入財利出任經理，3年後成為董事之一。在90年代起，羅負責商業船銷售事宜，建造新船工作由他和胞弟羅衍瑩一同負責，包括本案的「南丫四號」。

聘請新加坡公司繪製圖則

羅憶述，港燈在1994年邀請財利就「南丫四號」撰寫標書，財利其後中標，羅委聘了新加坡公司「Naval Consult」繪製圖則，船殼則由內地的梧州船廠建造，工程部主管馮繼明擔任總工程師，確保船廠按圖施工，同時船殼由中國船級社評級。

南丫四號跟同公司另一船藍本製造

羅稱，「Naval Consult」曾設計客船「東區一號」，「南丫四號」是以「東區一號」的藍本設計。羅指出，「南丫四號」是在香港水域行駛的船，有別於「東區一號」，所以「南丫四號」須符合海事處的「船總長度一成」規例，由「兩艙進水不沉」原則改為「一艙進水不沉」，無需安裝水密門。

2012年10月2日，海難翌日，南丫四號被吊船吊起。（Lam Yik Fei／Getty Images）

消失的水密門的相關提問

就「消失的水密門」爭議，家屬及海事處代表均指標書列明財利須建造5道水密艙壁，惟財利最終沒在舵機房和油箱房2個艙室之間裝上水密門。

認修改沒有書面通知港燈

羅愕瑩承認，財利沒有按標書要求建水密艙壁，作出此改動時，亦沒有書面通知港燈。羅補充，標書亦寫了「generally follow（大致依從）」字眼，並稱：「有嘢改唔出奇，如果佢（港燈）有認真睇會發現到。」強調船隻由海事處獲發牌。

認為裝水密門會違海事處規例

羅續指，當合約要求與法例抵觸時需要變通，他早在1994年12月「Naval Consult」設計「南丫四號」圖則時，發現若在舵機房和油箱房之間裝上水密門，便會違反海事處的「船總長度一成」規例，他與「Naval Consult」董事John Lim商量後決定不安裝水密門。

2013年獨立調查無提及改動

研訊主任李希哲指，羅在2013年的獨立調查委員會上，並無提到財利由始至終沒打算安裝水密門。羅稱，他是「事後記返」此事。

以為Lim會在圖則反映

死因裁判官周慧珠及各方關注，除了Lim知道無需安裝水密門，羅有否告知梧州船廠及財利員工。羅表示沒有，解釋他1994年與Lim作出決定之際「啲圖紙未出世」，故其他人不需要知道；羅當時認為，Lim之後會在圖則反映「南丫四號」不用裝水密門，羅承認沒有看過「南丫四號」所有圖則。

海難後才知張福初算錯

羅又稱他沒有看過設計部員工張福初作的穩性計算，他在海難後才知道張誤將6個艙室作為穩性計算的基礎。當被質疑文件有羅的簡簽時，羅稱應該是其他董事簽的；又指他發信給海事處時，沒看附件故沒發現出錯。

對於梧州船廠與馮繼明的通訊顯示，財利需要安裝水密門，羅稱那些通訊：「點寫都唔緊要。」

海事處律師規例與建水密門無關

海事處代表羅蔚山大律師澄清，「船總長度一成」規例是計算穩性的基礎，不是法例，並非羅所指尾艙室不能短過船總長度一成。羅稱他不知道，又說：「可能我理解錯誤囉。」律師續指，計算破艙穩性時運用「船總長度一成」規例，與艙室是否水密是無關，羅回答：「你當我依家知。」

指羅說法與獨立調查有別

律師續指，羅愕瑩今日的說法與當年在獨立調查委員會有別，Lim的供詞亦沒提及過羅的說法，質疑羅愕瑩與Lim有「秘密對話」，只有他們知道，形容羅愕瑩是「打倒昨日的你」。

羅愕瑩表示，如果他們沒有對話，「Naval Consult」就不會在圖則標示2艙室中間設通道口（access opening）。

羅解釋或當時無人問及

死因裁判官周慧珠亦關注，為何羅在事發後3個多月的調查委員會上，沒有提及在設計圖則階段，已認為加水密門會違例的事。羅說：「唔記得有冇人問我，可以話你聽道門從來都係唔需要。」

指海事處督察未發現圖則不乎

對於多幅圖則就是否設水密門有出入，羅愕瑩說：「好不幸地其他人，包括海事處Inspector都冇發現。」

財利證供指Jon Leizaola負責審核圖則及穩性計算，之後交由海事處審批。羅表示他聘請Leizaola，對方有英國造船工程背景，認為對方懂得看圖則，及懂得覆檢張福初所作的穩性計算。對於Leizaola發給海事處的電郵有羅愕瑩的簡簽，而電郵附件包括「南丫四號」多張圖則。羅表示，他不會查看電郵附件，

不知圍板高度

另外研訊議題之一，是南丫四號」的圍板高度不符海事處規例，羅稱他不知道圍板高度違例。

東區一號亦在被撞後下沉

翻查內媒2006年的報道，珠海客船「東區一號」（Dong Qu Yi Hao）當年6月19日在珠海海域與與一艘澳門客船相撞後下沉，86名乘客及6船員全數獲救。

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012