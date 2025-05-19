內地交流醫生河套應急醫院助照內視鏡、切瘜肉　讚港醫療系統完善

政府近年擴闊非本地培訓醫生來港執業的途徑，積極招聘環球醫療人才加入公營醫療系統，截至4月30日，已有301位非本地培訓醫生在醫管局工作及交流，包括50名來自內地的交流醫生。



當中兩位參與交流計劃的內地醫生現時於河套地區內中央援港應急醫院，提供內視鏡檢查服務，包括門診及切除瘜肉。兩位醫生稱，香港醫療系統十分全面，醫生會主動將後續安排妥當，和內地醫療系統有差別，冀日後可帶有關經驗至內地。



河套地區內應急醫院2024年完成3,503單內視鏡檢查，佔新界東聯網18%。（廖雁雄攝）

醫管局新界東聯網於河套地區內中央援港應急醫院，提供內視鏡檢查服務。(廖雁雄攝）

醫管局新界東聯網於河套地區內中央援港應急醫院，提供內視鏡檢查服務。(廖雁雄攝）

醫管局新界東聯網於河套地區內中央援港應急醫院，提供內視鏡檢查服務。(廖雁雄攝）

234位全職海外受訓醫生 過半獲英醫學資格

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉表示，截至4月30日，醫管局共有301位非本地培訓醫生，包括234位全職醫生及67位參與交流的醫生。234位全職醫生中，過半數於英國取得醫學資格；67位交流醫生中，有50名來自內地。冼還稱，除了其他國家及地區的醫生來香港交流外，香港醫生亦會去不同地方交流，惟暫時未有確實數字。

參與交流的醫生涵蓋逾10個專科，有兩位內地醫生梁崇芬及葉錦寧，現時於中央援港應急醫院及那打素醫院提供內視鏡檢查服務，服務包括門診及切除瘜肉。

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉(中)表示，來自內地的交流醫生葉錦寧（左）及梁崇芬（右）現時於中央援港應急醫院提供內視鏡檢查服務。（廖雁雄攝）

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉(中)表示，來自內地的交流醫生葉錦寧（左）及梁崇芬（右）現時於中央援港應急醫院提供內視鏡檢查服務。（廖雁雄攝）

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉(中)表示，來自內地的交流醫生梁崇芬（左）及葉錦寧（右）現時於中央援港應急醫院提供內視鏡檢查服務。（廖雁雄攝）

讚港後續處理有完整流程：病人自己不用想太多

兩人表示，交流後發現香港醫護態度很友善、醫患關係良好、醫療系統亦十分完善，舉例如發現特別情況時對後續處理有完整流程，醫生需撰寫轉介信給其他專科醫生，並安排檢查，「病人自己不用想太多。」

他們說，內地每間醫院獨立運作，對病人治療安排未必如香港全面，冀完成一年交流後可分享有關經驗至內地。

兩人使用粵語溝通 申來港要重重篩選

梁崇芬及葉錦寧分別畢業於中山大學及北京大學醫學院，分別有18年及14年臨床經驗，梁為消化內科副主任醫師，葉為胃腸外科副主任醫師，兩人現時皆在應急醫院作胃鏡檢查，另外他們由幼時起皆使用粵語溝通。

葉錦寧表示，因為想與香港同行交流臨床經驗，故報名是次計劃，經過重重篩選，成為內地任職醫院內兩個交流醫生人選之一。來港後，因不用做大型手術，只專注於檢查內視鏡，他認為工作量較內地相對輕鬆些。

應急醫院位處河套區，用地未來將用作港深創科園，醫管局早前透露2026年或之前搬遷，惟現時還未知確切時間。（廖雁雄攝）

梁崇芬：有一星期培訓 曾憂需使用英文構成障礙

梁崇芬透露，交流醫生正式踏入香港醫療星期前，有約一星期的培訓，在香港顧問醫生的陪伴下熟悉香港醫療系統。他坦言一開始最擔憂英文問題，因自工作後便較少使用英文，但香港醫療系統以英文為主，包括需以英文派藥及撰寫報告，故有些許憂心。但正式踏入香港職場後，他很快便適用英文書寫及溝通，並無構成太大障礙。

以內視鏡為75歲長者檢查發現患胃癌 又即時為病人切腸道瘜肉

談起印象最深的事情，兩人不約而同談到內視鏡檢查的個案。梁崇芬稱有位75歲的長者，外貌健康精神，但照內視鏡時發現有異樣，檢測後發現是胃癌。

葉錦寧則說，曾於腸鏡中觀察到高齡病人的腸道中有瘜肉，若不盡早切除，瘜肉或會變成癌症，故當時用逾兩個小時幫該病人切除瘜肉。他透露，通常內地醫院出現相關個案，或會叫病患第二天再切除，但他知悉若香港病患需輪候很長時間才能排期覆診，故決定即時處理。

除了上述兩位內地醫生外，醫管局表示還有一位本地醫生，合共3位醫生輪流於應急醫院提供內視鏡服務，逢周一至周六提供服務。

冼藝泉透露應急醫院上年共完成3,503單內視鏡檢查，佔新界東聯網18%。（廖雁雄攝）

冼藝泉：未收到停運通知

另外，冼藝泉透露應急醫院上年共完成3,503單內視鏡檢查，佔新界東聯網18%。冼醫生稱，相關數據可證明該院能有效幫助非緊急個案減少等候時間，未來將拓展更多服務。被問及有否確切停止營運時間，冼表示暫未收到通知，冀「爭分奪秒」幫助病人。

應急醫院位處河套區，用地未來將用作港深創科園，醫管局早前透露2026年或之前搬遷，惟現時還未知確切時間。（廖雁雄攝）

應急醫院位處河套區，用地未來將用作港深創科園，醫管局早前透露2026年或之前搬遷，惟現時還未知確切時間。（廖雁雄攝）