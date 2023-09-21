醫管局人手流失率稍回落　聘80名非本地培訓醫生　未來續各地招聘

醫管局表示，人手流失情況有改善，主席范鴻齡稱，過去12個月醫生流失率為6.9%，較4月底的7.1%有回落，而同期護士流失率為10.3%，亦較4月底的10.9%下跌0.6個百分點。

在環球搶人才方面，醫管局已接觸130位非本地培訓醫生，當中80位已簽聘書。其中9人已到香港，10位將在未來一兩個月到港。范鴻齡認為，現時搶人才進度理想，希望可繼續增加，「緊係愈多愈好。」他也表示，未來會繼續派員到不同地區招聘。



醫管局主席范鴻齡表示，人才流失情況放緩，過去12個月醫生流失率為6.9%，較4月底的7.1%有回落。醫生人數也有淨增長，過去12個月共流失441名醫生，新聘576名醫生。截至今年7月，醫管局有6879位醫生。

至於護士過去12個月流失率為10.3%，較4月底的10.9%下跌0.6個百分點。護士人數同樣有淨增長，過去12個月共流失2767位護士，新聘請3195位。至今年7月，醫管局有29646位護士。

范鴻齡也提到，退休重聘計劃成效理想，有84%、即65位已到退休年齡的醫生，及53%、253位已到退休年齡的護士會繼續留在醫管局。

80名非本地培訓醫生簽聘書 9人已到港

在「環球搶人才」方面，醫管局已接觸130位非本地培訓醫生，當中80位已簽聘書。在80人中，有19位已獲醫委會批准有限度註或特別註冊在港執業，當中9人已到香港，10位將在未來一兩個月到港。

范鴻齡指，現時聘請的海外醫生來自很多地方，有英國、澳洲、馬來西亞、荷蘭等，大多是在外地的港人，但由於較資深的醫生較難聘請，大多是駐院醫生。

他也表示，對環球人才匯聚醫療計劃有信心，已與內地多個地方的衞健委、及澳門衞生局會面，並獲各方支持，相信未來會有專才來短期服務。

他認為，現時搶人才進度理想，希望可繼續增加，「緊係愈多愈好。」他也指，前往當地招聘成效顯著，現時聘用的海外醫生，大多在英國請到，未來會繼續派員到不同地區招聘。

至於大灣區醫護交流計劃方面，范鴻齡亦說內地有70名醫生及護士參加交流，未來兩地會變成雙向交流，不過本地醫護人手緊張，本流醫院的醫護往內地交流的時間無法太長，或只有數星期、三個月等。

他又指，未來會考慮告內地醫院購買服務，但在購買前需處理「醫療數據要過河」的問題。據他了解，兩地政府正商討，很快會宣布批准醫療數據過河。