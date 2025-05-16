模擬大澳突發嚴重水浸　跨部門聯合演練救援疏散

離島民政事務處周四（15日）聯同相關政府部門和地區機構，在大澳舉行嚴重水浸模擬救援及疏散演練。是次演練模擬真實情況，透過突發元素提升難度，要求參與部門和機構在未能預知的情況下，即時執行救援任務，考驗和加強各人員的應變能力，並進一步提高居民對有關緊急應變安排的認識。



2025年5月15日，離島民政事務處在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。圖示消防員拯救模擬被困的居民。（政府新聞處圖片）

2025年5月15日，離島民政事務處在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。圖示居民模擬被困及致電求助後，警務處派員拯救。（政府新聞處圖片）

天文台預測海平面高度或急升 啟動緊急應變計劃

是次參與演練的部門和機構包括民政處、消防處、警務處、天文台、渠務署、社會福利署、房屋署、土木工程拓展署是、民眾安全服務隊、大澳鄉事委員會、鄰舍輔導會、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處、香港紅十字會和佛教筏可紀念中學。

根據緊急應變安排，當天文台預測大澳海平面高度或在未來數小時達到海圖基準面3.3米或以上時，「大澳嚴重水浸緊急應變計劃」便會全面啟動，天文台會透過手提電話短訊向政府相關部門、機構和大澳居民代表及漁民代表發出預警。

2025年5月15日，離島民政事務處在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。圖示離島民政事務處人員於演習後，聯同各參與部門和機構代表檢討緊急應變及其他相關安排。（政府新聞處圖片）

啟動緊急事故協調中心 開放的臨時庇護中心

民政處接獲預警後，會啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，該中心由政府部門及非政府機構共同設立，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。居民代表及漁民代表會在收到天文台預警後，亦會協助廣傳信息，提醒大澳居民提高警覺，並協助有需要時前往安全地方暫避。

另外，設於大澳鄉事委員會辦事處、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處，以及佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，以及位於龍田邨的臨時收容中心會暫時開放予有需要的居民使用。