颱風萬宜天文大潮｜民安隊赴大澳、鯉魚門及沙頭角助居民應對水浸

受熱帶氣旋萬宜、東北季候風及天文大潮共同影響，多區昨晚（18日）水位上漲。民安隊成員當巴到大澳、鯉魚門和沙頭角等地，協助居民應對水浸。該部門在社交平台刊出圖片的顯示，大澳、沙頭角部份路段明顯被水淹浸，最高深及小腿。



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民安隊指出，個別沿海低窪地區的水位，昨晚比正常潮水升高約0.3至0.6米不等，出現輕微水浸。該部門應各民政事務處的要求，派員到大澳、鯉魚門和沙頭角等地，協助有需要居民把雪櫃和其他家具雜物升高、為居民搬運沙包，以及和提醒他們注意安全。

民安隊也趁機呼籲市民加入，稱全年接受招募，如市民想在公餘或課餘時間服務社會，可以上網登記加入。

有水蛇湧上岸。(讀者提供)

據沙頭角居民反映，晚上居民及店舖職員需涉水而行，拿起水筒等清潔工具進行清理工作。在沙頭角碼頭，更有居民則拍攝到有長約兩米的水蛇，隨海浪湧上岸邊。