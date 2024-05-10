民政處年度大澳嚴重水浸模擬演練　加插突發情況考救援人員反應

每當有天文大潮或暴雨，本港離島及低窪地區都會發生嚴重水浸，離島民政事務處今日(10日)聯同多個政府部門及地區機構，在大澳舉行年度嚴重水浸模擬救援演練，又加插不少突發情況，參與部門在不知情的情況下，要迅速應變並解決不同困難個案，以測試前線人員對緊急狀況的應變能力。



離島民政事務處今日（10日）在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練，以加強民政事務處、各部門、相關團體及居民在發生嚴重水浸時的應變能力。（政府新聞公告）

模擬颱風吹襲加天文大潮水浸 加插突發情況測試應變能力

離島民政事務處在大澳舉行年度嚴重水浸模擬救援演練，模擬了颱風吹襲，加上天文大潮期間，大澳低窪地區的水浸情況。設於大澳鄉事會的聯合指揮中心不斷接到求助個案，並需即時制訂救援策略，迅速派員前往救援。

參與部門在不知情下須面對突發情況，包括協助飼養寵物的家庭尋求臨時庇護；協助有特殊需要居民，例如聽障人士及行動不便者前往庇護中心，以及處理情緒不穩的求助人等。

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演練後，離島民政專員楊蕙心與各部門及機構進行檢討會議。民政處於同日下午亦舉辦水浸應變講座，邀請在大澳服務的地區機構，向大澳居民講解水浸成因、風前預備及撤離貼士等。

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