西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　曾3天內發800張　輪候人龍長達幾條街

女西醫蔡淑梅涉在疫情期間濫發「免針紙」逾12000張，其丈夫並涉處理其所得款項亦被控洗黑錢案，今（16日）在區域法院續審，兩夫婦否認全部24項控罪，控方開案時指，蔡於涉案約7個月內，以「疫苗恐懼症」為由，發出1.2萬張免針紙，她曾在3天內發出800張免針紙，在其診所外輪候的人士長達幾條街。惟控方指，蔡對該些患有「疫苗恐懼症」人士的評估，並非醫學上可接受的做法，並為她發出這些免針紙的行為並不誠實。



兩名被告分別為女被告蔡淑梅，66歲，醫生和男被告白偉雄，64歲。蔡現被控一項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，指她於 2022年1月30日至同年9月3日期間港，不誠實地意圖欺騙，而取用香港特別行政區政府的電腦，並涉及12,768張免針紙，她另被控16項「不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪」的交替性控罪，指她於同年6月4日日至同年9月3日，向15人發免針紙時不誠實使用政府電腦。

女被告蔡淑梅是一名西醫。(朱棨新攝)

男被告白偉雄，被控洗黑錢罪。(朱棨新攝)

女被告蔡淑梅，及男被告白偉雄，兩人是夫婦。(朱棨新攝)

蔡和白另涉洗黑錢罪

蔡另被1項洗黑錢罪，指她於2022年4月9日至同年9月3日，處理570,300元的黑錢，她和白另被控6項洗黑錢罪，指他們於2022年7月7日至同年10月10日期間，處理約757萬黑錢。

因疫苗恐懼症簽發的佔12749張

控方讀出開案陳詞指，女被告蔡淑梅涉案時在元朗合益有限公司大廈地下開設診所，是登記成為疫苗資助計劃的私家醫生。蔡於2022年1月30日至9月3日期間，共發出14,385張新冠疫苗接種醫學豁免證明書（俗稱免針紙），其中12,749張是以「疫苗恐懼症」(vaccine phobia)的醫學原因發出，另有19張以其他原因發出。

曾3日內發800張

自同年5月，蔡發出的免針紙數目急增，該上升趨勢在政府於5月31日推出疫苗通行證第三階段後越為明顯。控方指，即使蔡每月應診25日，每日應診6小時，她於6至9月間，平均每小時便發出15至44張免針紙，當中大部份發出免針紙的原因為「疫苗恐懼症」。此外，蔡在9月時，曾在3日內發出800張免針紙，即平均每日發出266張。

當時在女被告蔡淑梅診所門外排隊候診的人長達數條街。(fb元朗友圖片）

排隊取免針紙的人長達數條街

此外，涉案時到蔡診所求診人數大幅增加，他們甚至需要提早到診所外排隊輪候，以取得免針紙。一段片段拍攝到同年9月3日，在蔡診所外的排隊的情況，排隊的人龍長達數條街。

會傳召15名曾獲免針紙人士作供

控方稱會傳召其中15名獲免予起訴、曾獲蔡發出免針紙的人士作供，其中一人獲蔡兩次發出免針紙。他們當時的身體狀況和他們向蔡講述的情況，與「疫苗恐懼症」無關。此外，每人的診症時間均很短，蔡對他們的評估不足斷定，他們合資格獲豁免接種新冠病毒疫苗。此外，控方亦會專家證人作供。專家指，蔡對該些患有「疫苗恐懼症」人士的評估，並非醫學上被認可或接受的做法。

蔡將巨額收益轉到丈夫戶口

控方續指，蔡沒有精神科和心理學的專業資格，其發出免針紙的次數，認為她指聲稱該些人士有「疫苗恐懼症」而發出免針紙，屬不誠實。她的行為不但使該些人士在未接種足夠疫苗劑量保護下，進入感染風險較高的處所，危害公眾健康或安全，同時亦為蔡帶來巨款的收益，而部份涉款轉入蔡的丈夫白偉雄的戶口。

案件編號：DCCC228/2024