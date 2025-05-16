小販管理8主任招聘益自己人　有被告覺受牽連　官質疑悔意押後判

食環署8名小販管理主任，涉在招聘助理小販管理主任時益「自己人」，故意上調相識應徵者的面試分數，全部串謀公職人員行為失當罪成。案件今（16日）在區域法院求情，各被告均希望能判社會服務令，亦有稱因本案可能失掉退休金，惟法官卻指有被告認為他只是在WhatsApp談了數句而受到牽連，認為其悔意不足。辯方即補充指因該被告在案中參與程度最低，才會這樣說。法官遂為各被告取社會服務令報告，押後至6月17日判刑，期間准被告繼續保釋。



8被告只有首被告認罪

8名被告：羅世華（60 歲）、李達釗（61 歲）、戴焯輝（59 歲）、易錦添（61 歲）、麥偉忠（59 歲）、鄧永平（64 歲）、黃偉雄（59 歲）及陳江松（64 歲）。首被告、第五被告和第七被告案發時為署理首席小販管理主任，餘下5名被告為首席小販管理主任。首被告羅世華認罪，其餘7人經審訊後被裁定罪成。

認罪的首被告羅世華。(陳蓉攝)

第二被告李達釗。(朱棨新攝)

第五被告麥偉忠。(朱棨新攝)

第八被告陳江松稱在食環署任職38年，覺事件影響部門形象感慚愧。(朱棨新攝)

官稱有真誠悔意才可判社服令

法官指，所有被告都希望獲判社會服務令，但部份被告未顯示悔意，重申案例列明被告需有真誠悔意，才能判處社會服務令。

官指第六被告認為受牽連

第六被告鄧永平的代表大律師指，第六被告曾協助拘捕疑犯，為人富正義感，望法官考慮判他緩刑或判社服令。惟法官指，背景報告指第六被告對家人感到悔疚，但也表示他只是和其他被告在WhatsApp談了數句，便受到牽連，對其悔意成疑。辯方即補充指，第六被告的參與程度較低，且涉案36名疑受優待的應徵者中，均與第六被告無關，他亦沒有參與這些應徵者的面試，故才會這樣說，強調第六被告是有真誠悔意。

有被告稱對影響部門形象感慚愧

第四被告易錦添求情稱他曾參與抗疫工作，本案只是單一事件，他對其行為感到後悔，他或因本案失去退休金；第八被告陳江松求情稱他在涉案部門工作38年，本案影響了部門形象感到慚愧。法官終決定再取社會服務令報告，但強調不一定判社會令。

首被告曾製自己人名單

案情指，食環署在2019年2月招募助理小販，並設立4至5個遴選委員會。首7名被告均是遴選委員會的委員。部份應徵者或其親友，曾先後向8名被告發送有關應徵者個人資訊的WhatsApp訊息，包括應徵者的姓名、面試日期和時間，各被告把資料轉發予首被告，首被告並製作「自己人」名單，再給第二至第七被告。但各被告卻沒向署方申報利益衝突。

6名被告曾向首被告發應徵者資料

除了第六被告外，共有6名被告曾向首被告發送應徵者的資料，其中第三被告在訊息提及「幫忙幫忙」、「麻煩射住」、「幫手關照住」等字句，亦有被告在訊息指出：「兩個都係自己友」及「好緊張，人情分搭夠，有60幾分」等。

第三被告曾稱即係無人事已肥咗

面試後，首被告曾對第三被告說：「今日果兩個OK但低分」，第三被告則回應：「好事啊，即係無人事已肥咗啦」。第八被告則在發送資料時表示：「2個都是自己友，幫幫忙」，首被告回覆表示：「OK」的表情符號。

案件編號：DCCC1055/2022