國泰學院首屆「自家訓練」見習機師畢業　空少輾轉十多年圓飛行夢

國泰學院新一屆見習機師課程今（16日）舉行畢業禮，共有34位見習機師完成訓練。其中一名見習機師容子晉自13歲時已有飛行夢，中間曾做過機艙服務員、運作控制員，最終在上司鼓勵下報讀見習機師課程，再次追逐機師夢。



見習機師容子晉（右）自13歲時已有飛行夢，中間曾做過機艙服務員、運作控制員，最終在上司鼓勵下報讀見習機師課程，再次追逐機師夢。（賴卓盈攝）

13歲首次體驗滑翔機飛行 從此愛上天空

原就讀經濟學的容子晉13歲時在加拿大首次體驗滑翔機飛行，從此愛上天空。2009年，他於國泰航空擔任多倫多的機艙服務員，期間亦有報讀其他飛行課程，並獲得飛行執照。惟因生活變故放下飛行夢。

曾因生活變故放下飛行夢 盼不斷提升飛行技能成為機長

8年後，他輾轉到綜合運作中心任運作控制員，在其總經理的鼓勵下，容子晉最終決定於2022年報考國泰航空的見習機師培訓計劃，追尋兒時夢想。對於夢想成真，容子晉表示會不斷提升飛行技能，希望最終能成為機長。

趙皓筠原就讀營養科學，惟她自小已有一個機師夢。（賴卓盈攝）

見習女機師趙皓筠從駕駛艙遠處風景 尤感夢想實現的快樂

另一名見習機師趙皓筠原就讀營養科學，惟她自小已有一個機師夢。2022年，趙決定報考國泰見習機師培訓計劃，她最記得有次在鳳凰城鹿谷機場訓練，從駕駛艙窗戶望到遠處風景，尤感夢想實現的快樂。

國泰航空見習機師課程包括飛行理論、飛行訓練及多機組協同課程3部分。其中飛行理論和飛行訓練課程以往由第三方承辦，國泰於2022年自行開設飛行理論課，首屆課程共有34名見習機師完成訓練。

馮應聰表示，新的理論課實地學習機會更多。（賴卓盈攝）

國泰航空飛行訓練經理：每届畢業率達95%

國泰航空飛行訓練經理馮應聰表示，新的理論課實地學習機會更多，例如學生能到飛機維修中心，與負責維修引擎的同事交流，聯係書本理論和實際操作。

他又指，由2022年至今，共有逾千人參加該見習機師課程，當中有約500人仍在訓練中，每届畢業率達約95%。