肉毒桿菌｜51歲女子福建注射後疑中毒入院　現雙眼下垂、言語不清

一名患長期病的51歲女性，上周四（8日）在内地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，其後出現雙眼下垂、呼吸困難、言語不清和四肢乏力等症狀，懷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。據了解，涉事處所位於福建省福清市。



衞生防護中心正調查個案，並提醒市民只應由註冊醫生處方和注射肉毒桿菌毒素。



一名患長期病的51歲女性，上周四在内地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，其後出現雙眼下垂、呼吸困難、言語不清和四肢乏力等症狀。（資料圖片）

上周四內地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射 病人未能確定注射者專業資格

衞生防護中心指個案涉及一名有長期病患的51歲女病人，她於上周四在內地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格，翌日開始出現雙眼下垂、重影和視力模糊。

翌日出現雙眼下垂 後有言語不清和四肢乏力 目前情况穩定

本周二出現吞嚥及呼吸困難、言語不清和四肢乏力，周三到北大嶼山醫院求診，其後再轉往瑪嘉烈醫院接受治療，目前情况穩定，臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。中心已將個案通報內地有關當局。

衞生防護中心提醒，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行。（資料圖片）

衞生防護中心：在香港以外地區接受注射必須特別謹慎

衞生防護中心提醒，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。而在香港以外地區接受注射必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業，不應接受來源不明的針劑注射。